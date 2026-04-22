El Unicaja firma un acuerdo de colaboración con el CB Ciudad de Dos Hermanas

Nuevas sinergias en el baloncesto andaluz. Unicaja S.D. ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas de Sevilla, enmarcado en la estrategia de expansión de Unicaja Baloncesto con el objetivo de implementar su marca, estableciendo sinergias con clubes de base que compartan los valores del deporte, la formación y el desarrollo integral de los jugadores.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este martes en la localidad sevillana entre el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, y su homólogo Javier Conesa. Junto a ellos, el acto ha contado también con la presencia de Carlos Cabezas, embajador de Unicaja Baloncesto; Francisco Sáez, gerente de Unicaja Baloncesto; y Juan Ramón Pons, vicepresidente del Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas, así como los responsables de cantera de ambas entidades, como son Ramón García por parte malagueña, y Lucio Marín y Joaquín Vázquez por parte sevillana.

De esta forma, el CB Ciudad de Dos Hermanas, con una estructura consolidada y cerca de 600 jugadores masculinos y femeninos distribuidos entre las categorías baby basket y sénior, se uniría a la red de clubes asociados que nutren y enriquecen el proyecto formativo del club malagueño.

Más de 58 años de historia

El Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas cuenta con una larga trayectoria en el fomento del baloncesto desde su fundación hace más de 58 años. A lo largo de este tiempo, se ha convertido en una cantera de referencia en la provincia de Sevilla, caracterizándose por su compromiso con el deporte base, la inclusión y la formación integral de sus deportistas, tanto en el plano deportivo como en el personal.

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Este acuerdo supone el inicio de una etapa muy ilusionante para ambas entidades, basada en la cooperación deportiva, el intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto, con el objetivo de seguir creciendo y fortaleciendo ambas marcas a nivel andaluz.