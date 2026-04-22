Todo sobre el Unicaja-Hiopos Lleida de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

El Unicaja, después de cinco derrotas seguidas en la Liga Endesa, regresa este fin de semana al Palacio Martín Carpena para recibir al Hiopos Lleida. Los catalanes, sin opciones de jugar el play off por el título y alejados del peligro del descenso a Primera FEB, se encuentran en zona de nadie, con los deberes ya hechos.

Clasificación

Los verdes afrontan la jornada 28 de la Liga Endesa en el octavo puesto de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Con un balance de 15-12 en la tabla, los de Ibon Navarro tienen la oportunidad de poner tierra de por medio contra el Surne Bilbao (noveno), que esta jornada adelantó su partido, por lo que no tendrá oportunidad de mejorar su balance de 15-13.

¿David Kravish?

Después del regreso de Tyson Pérez en Granada, tras su lesión, todos los focos apuntan a David Kravish, que podría también regresar a las pistas este fin de semana. Habrá que ver qué pasa también con los otros dos tocados, Nihad Djedovic y Tyler Kalinoski, ambos baja en el último partido en Granada.

Balcerowski machaca el aro, justo delante de David Kravish. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Melvin Ejim

El partido contra el Hiopos Lleida tiene un nombre propio por encima de cualquier otro. Y es que este fin de semana regresa a Málaga Melvin Ejim, uno de los actores principales de los éxitos del Unicaja en las tres temporadas anteriores. El ala-pívot canadiense atraviesa por su mejor momento de forma de la temporada y seguro que será uno de los principales peligros del Lleida en el Carpena.

Melvin Ejim atraviesa un gran momento de juego. / ACBPhoto

Horario del Unicaja-Hiopos Lleida

El encuentro contra el equipo entrenado por Gerard Encuentra se jugará este sábado 25 de abril, a partir de las 18 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los catalanes se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.