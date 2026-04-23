Badalona pujará por organizar la Supercopa Endesa 2026, en la que la presencia del Unicaja está virtualmente descartada

Badalona vivirá dentro de dos semanas la resolución final del máximo título del baloncesto europeo en su versión FIBA. El Unicaja, La Laguna Tenerife, el AEK de Atenas y el Rytas de Lituania se jugarán en el Olímpic badalonés, del 7 al 9 de mayo, el cetro europeo en una Final Four en la que el gran ausente será el Asisa Joventut, eliminado en el play off de cuartos por el AEK.

Balón de la Champions. / BCL

La no presencia del equipo verdinegro en "su" Final Four ha supuesto un golpe duro para el club, para su afición y también para su ayuntamiento, liderado por Xavier García Albiol, muy aficionado al deporte de la canasta, y principal impulsor de que este curso se decida en su ciudad quién es el mejor equipo del baloncesto FIBA.

Lejos de instalarse en el desánimo, Badalona tiene un nuevo objetivo: ser sede de la Supercopa Endesa 2026 del próximo mes de septiembre. Un torneo en el que, a diferencia de la Champions, el equipo anfitrión sí se clasifica directamente, lo que aseguraría, esta vez sí, la presencia del Joventut entre los cuatro participantes de la primera gran cita de la temporada en el baloncesto español.

Baskonia y Valencia, ya clasificados

De cara a la próxima Supercopa ya hay dos equipos con el billete asegurado. El Valencia Basket, campeón de la Supercopa Endesa Málaga 2025 y el Korner Baskonia, campeón de la pasada Copa del Rey de Valencia ya tienen su plaza fija para la cita supercopera del próximo verano. Por méritos deportivos solo queda por saber el equipo clasificado vía Liga Endesa, mientras que el cuarto pasajero será el anfitrión, plaza que quiere ostentar el Joventut.

Kameron Taylor, exjugador del Unicaja y ahora en el Valencia Basket. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Criterios de clasificación: Unicaja, casi imposible

La Supercopa Endesa es disputada por cuatro equipos de la Liga Endesa, que acceden a la misma de acuerdo con la siguiente clasificación de la temporada anterior, en este caso la actual 2025/2026:

Plaza por Liga Endesa: Equipo campeón de la Liga Endesa. (A determinar) Plaza por Copa del Rey: Equipo Campeón de la Copa de S.M. el Rey. (Kosner Baskonia) Plaza por Supercopa Endesa: Equipo campeón de la Supercopa Endesa. (Valencia Basket) Plaza por sede: Equipo ACB de la ciudad o comunidad autónoma designada sede de la Supercopa Endesa. (A determinar)

En caso de existir vacante alguna de las plazas indicadas, estas se adjudicarán por el siguiente orden:

Equipo Subcampeón de la Liga Endesa. Tercer clasificado en la Liga Endesa.

De persistir alguna plaza vacante, se adjudicará al siguiente mejor o mejores clasificados al final de la Liga Endesa.O sea, que si el Unicaja quiere repetir presencia en un torneo que ganó hace dos temporadas, deberá ganar la Liga o quedar en la clasificación final, una vez disputado el play off por el título, solo por detrás de Valencia y Baskonia, además del anfitrión.

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Aspirantes

Dentro de algunas semanas, la ACB confirmará la ciudad que acoge el próximo mes de septiembre una nueva edición de la Supercopa Endesa, tomando el relevo de la pasada edición de Málaga 2025. Hay varias ciudades que han mostrado su interés. Badalona está muy bien colocada...