El Unicaja llegará a la Final Four de la BCL después de tres partidos de Liga en ocho días; el AEK, con once días de descanso

La cuenta atrás hacia la Final Four de la Basketball Champions League ya ha empezado, pero no será igual para Unicaja y AEK. Cajistas y atenienses se medirán el próximo 7 de mayo en Badalona, a las 21 horas, por un puesto en la final, aunque la preparación de ambos equipos para esa gran cita continental va a transitar por sendas muy diferentes.

Mientras el conjunto malagueño llegará con una carga competitiva máxima, obligado a disputar tres partidos en apenas ocho días (Hiopos Lleida, Dreamland Gran Canaria y Joventut) antes de viajar a Cataluña, el cuadro griego tendrá un escenario radicalmente opuesto: un último esfuerzo este fin de semana, frente al Olympiacos, y, después, once días limpios sin competición para entrenar, recuperar y afinar detalles.

La plantilla del AEK celebra su victoria frente al Joventut, que le dio el pase a la Final Four de la BCL. / BCL

Unicaja: Preparación activa

La verdad es que el Unicaja llegará a Badalona sin apenas margen para levantar el pie del acelerador y pensar en la cita continental. El calendario obliga al equipo de Ibon Navarro a convivir con la exigencia del día a día, a mantener el pulso competitivo y a gestionar el desgaste físico y mental en plena recta final del curso, con los verdes jugándose un puesto en el play off por el título de la Liga Endesa. Este sábado, contra el Hiopos Lleida; el miércoles 29, contra el Dreamland Gran Canaria; y el sábado 2 de mayo, en la pista del Joventut.

El Unicaja tiene un calendario duro antes de la Final Four. / Gregorio Marrero

Esta rutina que puede tener una lectura positiva, porque mantiene al equipo enchufado, en ritmo de partido y con la tensión competitiva siempre activada. Pero también encierra un riesgo evidente: el cansancio acumulado en una fase del curso en la que cada detalle pesa, además del riesgo de una lesión que, por mínima que sea, con tan poco margen hasta la F4, puede suponer otra baja para los de Ibon Navarro.

AEK: Preparación tranquila

En el otro lado estará un AEK que ha diseñado su aterrizaje en la Final Four con una lógica completamente distinta. El equipo de Dragan Sakota disputará este próximo 25 de abril, a las 17:15 horas, el encuentro correspondiente a la 26ª y última jornada de la temporada regular de la Stoiximan GBL frente al Olympiacos, una prueba de máximo nivel, ante el líder invicto del baloncesto heleno, que servirá como última referencia competitiva antes de poner rumbo a Badalona. Y ahí se cerrará el calendario oficial de los atenienses hasta la semifinal europea.

El AEK tras su triunfo al Joventut de Badalona. / BCL Photo

Desde ese choque ante el Olympiacos, hasta el viaje a Barcelona, no habrá más partidos para el AEK. El inicio del play off en Grecia queda aplazado para después de la Final Four, una circunstancia que encaja plenamente con el plan trazado por Sakota y su cuerpo técnico. En el club ateniense no querían afrontar una eliminatoria tan cerca de la pelea por el título continental, precisamente para evitar interferencias y poder concentrar todos los esfuerzos en llegar en las mejores condiciones posibles a la gran cita de la temporada.

Desde el 26 de abril y hasta la salida hacia España, el AEK dispondrá de once días de trabajo sin competición, con sesiones intensas de entrenamiento y tiempo suficiente para recuperar jugadores, ajustar automatismos y preparar con detalle el duelo ante el bicampeón de la Champions de la FIBA.

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Final Four

Ese contraste convierte la semifinal del jueves 7 de mayo en algo más que un enfrentamiento entre dos aspirantes al título. También será un pulso entre dos formas de llegar. Unicaja aterrizará seguramente con más rodaje, con las pulsaciones altas y la maquinaria en funcionamiento constante. El AEK, en cambio, lo hará con un plan de laboratorio, con descanso, preparación específica y la ambición de exprimir una ventaja que considera estratégica. Ojalá el plan les salga mejor a los verde y morados.