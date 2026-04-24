Gerard Encuentra y la vuelta de Ejim al Carpena para el Unicaja-Hiopos Lleida: "Tiene que intentar que los nervios no se apoderen de él"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, compareció este viernes en la rueda de prensa previa al duelo en Málaga. El técnico explicó el “positivismo” que vive su equipo tras la victoria ante el Barça (90-80), en un momento en el que, a falta de siete jornadas, ocupa la decimotercera posición con tres triunfos de margen sobre el descenso.

Además, advirtió de la dificultad del Unicaja, a los que considera “muy buenos”, “muy trabajados” y de “una entidad importantísima”, y ha asegurado que, pese a sus cinco derrotas seguidas, “saldrán con todo a revertir esta situación”.

Balance del equipo

"Emocionalmente, como siempre decimos, después de ganar y hacer un buen partido, las sensaciones son siempre mejores. Yo los veo contentos, en el día a día los he visto contentos. El hecho de haber jugado bien y, además, conseguir la victoria te da ese punto de positivismo.

Físicamente, tenemos algunos jugadores tocados. Por ejemplo, la semana pasada contra el Barça, Diagne se forzó. Esta semana hemos tenido que tenerlo entre algodones. Y tenemos a otros jugadores que también presentan ciertas molestias, a los que tenemos que ir rotando y les tenemos que dar descanso. Pero bueno, estas molestias, cuando ganas, parecen menos".

El Unicaja, cinco derrotas seguidas

"Aquí te puedo hacer las dos lecturas. Te puedo hacer la lectura de que vienen de cinco derrotas consecutivas y es un buen momento. Yo siempre digo que las dinámicas negativas son... bueno, al final siempre hay más dudas. Cuanto antes las rompas, mejor. Entonces, bueno, la otra lectura que te puedo hacer es que tendrán muchas ganas de salir de esta dinámica porque no son un equipo acostumbrado a tener estas dinámicas negativas. Vienen de perder en el campo del Granada y estoy seguro de que saldrán con todo para darle la vuelta a esta situación.

Duarte hablando en un entrenamiento con Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Bueno, sabemos que nos encontraremos a un Unicaja con ganas de salir de esta situación, además de ser un equipo muy bueno y bien trabajado. Tienen un entrenador muy bueno, como es Ibon. Yo creo que nosotros somos un equipo que tiene muchos sistemas; comparado con el Unicaja de Ibon, tenemos pocos. Tienen muchas cosas, están muy trabajados, tienen muchas situaciones. Son un equipo que la temporada pasada ya consiguió cosas muy importantes, la anterior también. Entonces, bueno, delante tenemos un rival de una entidad importantísima, pero a ver si somos capaces de hacer lo que hemos estado trabajando estos días y plantear un partido que nos permita competir y tener nuestras opciones al final".

Melvin Ejim y su importancia

"Espero de Melvin Ejim que juegue con intensidad, con deseo, que intente dar su máximo y que le salga bien, porque a veces Melvin solo puede hacer 30 puntos, pero sin sus compañeros no funcionará. Entonces, le pido que haga lo que mejor sabe hacer, que es dar energía, contagiar, ser positivo e intentar que los nervios no se apoderen de él. Y que pueda jugar su mejor baloncesto, porque entonces significa que, si funciona, muchos compañeros también estarán funcionando".

El ala-pívot de Hiopos Lleida Melvin Ejim lanza a canasta ante el Unicaja. / Álex López / EFE

¿Permanencia conseguida?

"No, no, yo no tengo la sensación de que esté ya tocada. Bueno, entiendo que hemos dado un paso importante al conseguir una victoria el otro día, porque justamente los rivales directos o rivales que están en esta zona no han conseguido la victoria. Pero todavía tenemos que jugar contra todos ellos. Todavía tenemos que jugar contra el Andorra, contra el Gran Canaria, contra el Burgos. Quedan muchos partidos. Y no, no, no, todavía no está. Yo estoy muy mentalizado de que nos tocará hasta el final sufrir y luchar. Yo voy con esta mentalidad de estar preparado por si nos toca estar en una situación difícil".

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Repetir la buena defensa

"Sí, está claro que creo que hicimos cosas buenas en defensa el otro día, sobre todo en cuanto a energía, actividad e intensidad. Es algo que pedimos y está claro que podría repetir el mismo discurso. Contra un equipo que tiene más calidad que nosotros, para poder competir de tú a tú —ya no digo ganarlo, sino competir— tienes que tener un punto de deseo más grande, un punto de intensidad más grande que ellos, porque si ellos tienen la misma intensidad que nosotros, ellos tienen un punto de calidad mayor. Además, en este caso, todavía se agranda un poco más porque jugamos en su campo, que aprieta mucho. Es una buena fiesta lo que tienen allí montado. Y está claro que es un partido muy, muy difícil. Muy pocos equipos consiguen ganar en Málaga, pero bueno, nosotros intentaremos aprovechar la oportunidad, que yo estoy seguro de que en algún momento tendremos".