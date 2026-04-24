Entrenador
Ibon Navarro confirma cuatro dudas y una baja segura para el partido entre el Unicaja y el Hiopos Lleida
El técnico vitoriano descartó la participación de Nihad Djedovic, con problemas en el sóleo, por segunda jornada consecutiva
No cesan los dolores de cabeza para Ibon Navarro en lo referido, entre otras cosas, a la disponibilidad de sus pupilos. El técnico del Unicaja habló este viernes, en la rueda de prensa previa al choque liguero ante el Hiopos Lleida, sobre el estado de su enfermería y, en resumen, sigue habiendo varias dudas.
Aunque, importante, todo apunta a que se verá, tras el regreso de Tyson Pérez en Granada después de dos meses de baja, la vuelta de David Kravish a la dinámica del grupo. El descarte seguro será Nihad Djedovic, que ya se ausentó la pasada jornada para guardar precaución con su sóleo y que de cara a este sábado (18.00 horas) sigue siendo "demasiado riesgo" que juegue.
Ausencia segura: Nihad Djedovic
"El que seguro que no va a jugar es Djedovic. No va a estar convocado porque me acaban de decir hace 5 minutos que es demasiado riesgo. No ha habido ningún otro problema, es lo mismo del sóleo. Muchas de las pruebas que le han hecho están muy bien, pero es un jugador que tiene un background del que sabemos que tiene que estar perfectamente.
Él quiere jugar, pero en las circunstancias en las que estamos no podemos meter jugadores que no estemos seguros que nos den unos mínimos. En su caso no podemos olvidar el riesgo de que pueda recaer y que podamos quedarnos sin un jugador en rotación durante el partido. Paciencia y vamos a ver si puede estar para el siguiente o para el otro".
Dudas: Kalinoski, Tillie y Barreiro
"En las circunstancias que estamos ya veremos. A Djedo, Kalinoski y Kravish hay que sumar a Killian Tillie y a Jonathan Barreiro. Estos cinco jugadores ahora mismo no sé si van a estar contra el Lleida".
¿Regreso de David Kravish?
Lo cierto es que Ibon Navarro no ha confirmado como tal que la reaparición de David Kravish en la competición sea ante el conjunto catalán. Sin embargo, ya sonaba su regreso la pasada jornada y, teniendo en cuenta el momento de la temporada, hay que empezar a meter a rodar al pívot para que termine de coger forma. "Ya veremos" han sido las palabras que ha dejado el vitoriano.
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