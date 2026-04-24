Ibon Navarro, asegura cambios ante el Hiopos Lleida: “Si seguimos haciendo lo mismo, no tendremos resultados diferentes”

El Unicaja recibe este sábado a las 18.00 horas al Hiopos Lleida en un momento especialmente delicado, marcado por la preocupación por la imagen del equipo mostrada en la derrota de Granada y por los problemas físicos que no dejan de condicionar. Ibon Navarro habló este viernes en la previa al choque y reconoció que el vestuario ha pasado la semana “con caras largas” y que será necesario cambiar cosas para reaccionar. Además, aseguró que llega al partido con cuatro jugadores entre dudas por molestias y una baja segura, la de Nihad Djedovic, lo que obligará a ajustar las rotaciones en un duelo clave para frenar la mala racha de cinco duelos perdidos en Liga.

Estado anímico del vestuario tras la derrota de Granada

"Pues como no puede ser de otra forma, caras largas, disgusto, mucha seriedad... Es que no puede ser de otra forma. Lo que no puede ser que esto sea un efecto champán, estar jodidos los primeros 2 o 3 días y que se nos pase para el fin de semana. Somos conscientes de que puedes ganar y perder pero has de pelear, ser responsable y respetuoso con tu equipo, tu afición y tu trabajo y creo que no lo fuimos, no estuvimos preparados. Esto lo tenemos que enmendar, no se arregla en una semana. Más allá de los problemas de baloncesto, que los tenemos y son muchos, pero el espíritu tiene que ser otro".

El Covirán Granada-Unicaja de la pasada jornada. / ACBPHotos

Semana de trabajo después de la mala racha de cinco partidos perdidos

"Duro, se trabaja duro, no hay otra. El lunes a la mañana, que era día libre, vinimos temprano a ver el partido, analizarlo y cambiar ciertas cosas. El martes a entrenar, bien. Hemos tenido que cambiar algunas cosas. Adaptándonos a lo que tenemos, con muchos problemas físicos. Mucha gente que entra y sale, que está volviendo al equipo después de mucho tiempo. Todo esto no suenan más que a excusas. Hay cosas que están por encima de los problemas, es cómo los gestionas. No los puedes quitar, tienes que aprender a gestionarlos y encontrar la manera de que el equipo funcione. En este sentido, el responsable soy yo".

Medidas a corto plazo

"Vamos a tener que encontrar a los jugadores que realmente estén bien, los que estén a medias que nos ayuden muy poquito. Cambiar la forma de trabajar porque ahora mismo no tenemos ni 12, ni 11, ni 10, ni a veces 9 jugadores que estén preparados para jugar. Tenemos que cambiar la forma de trabajar, de jugar, los quintetos. Tal vez no podemos ser muy fieles a nuestro estilo, pero ahora mismo, si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes, es evidente".

Imagen del entrenamiento del Unicaja este martes en el Palacio Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Rotaciones

"Evidentemente, vamos a tener que recortar porque hay jugadores que no están preparados a nivel físico y otros a nivel mental. Tenemos que hacer algo porque la paciencia está muy bien pero la competición no para. Hemos tenido momentos de buen juego, sin resultados, pero el otro día no estuvimos bien. Por no decir que estuvimos muy mal, yo el primero. Hay que cambiar para poder esperar resultados diferentes".

Estados de Tyson Pérez tras su regreso

"No ha podido trabajar con normalidad. Tanto tiempo fuera te hace entrar fresco pero sin ritmo. Luego te pasa un tsunami por encima. El otro día no debería haber jugado demasiados minutos. Pero se cae Killian, Jonathan, James tiene que ir al '3', donde tenemos a Chris y a Chase en la posición de '1', y al final tuvo que jugar más de lo que nos hubiera gustado. Ha ido toda la semana como si le hubiera pasado un camión por encima. Esperemos que para mañana esté mejor para ayudarnos".

Tyson Pérez regresó tras dos meses de baja por lesión. / ACBPHotos

Próximo rival: Hiopos Lleida

"Hiopos Lleida es un equipo muy competitivo, capaz de estar 12/13 puntos abajo y no perder la cabeza, esperar su momento. Un momento que casi siempre llega. Los dos partidos que ganan a Tenerife es un claro ejemplo de lo que son ellos. Se van agarrando al partido y llega un momento en el que aparece el acierto. Suben la energía, control rebote defensivo, dominio del campo abierto, canastas fáciles, tienen jugadores muy verticales que pisan pintura con mucha facilidad. El momento de juego de Oriol Paulí, Melvin Ejim...

Tienen mucha paciencia para seguir jugando aunque la ventaja sea buena y mantenerla y seguir pasándose el balón. Un equipo que siempre vuelve muy bien de los descansos, con unos terceros cuartos que son francamente buenos. Diría que el control de su juego de campo abierto y la batalla del rebote en ambos aros es muy importante, ya lo vimos en el partido de ida. Saber que no importa cómo vaya el partido. Es un equipo muy trabajador y que en la posición la que van en la Liga les da mucha calma y confianza para esperar su momento".

Regreso de Ejim

“No es ninguna sorpresa el nivel que está mostrando. Es el que hemos visto aquí en muchos momentos cuando él ha tenido los minutos que necesita y con los que está agusto y con el rol que está agusto. Sabemos que es este tipo de jugador. Muy contentos por él, de verle feliz y disfrutar en el campo. Preocupados también porque sabemos que es un jugador que cuando está a este nivel es desequilibrante”.

¿Echa de menos a Ejim en la plantilla?

“Se suele decir en mi pueblo que después de ver el pito es muy fácil decir que es niño. Si llegamos a saber que Kravish y Tyson Pérez van a estar lesionados varios meses, claro que lo echas mucho de menos. Lo habrías tenido con el rol de importancia con el que se siente agusto y con muchos minutos. Creo que el Ejim que hemos visto con esos minutos y esa confianza claro que nos hubiera ayudado. Nosotros no podemos echar de menos a la gente, más allá de que echamos de menos a las personas al igual que Sima, Carter, Taylor, Osetkowski… y tantos jugadores que han estado aquí. A nivel deportivo, un jugador como Ejim, con las bajas que hemos sufrido, habría tenido muchos minutos y nos habría ayudado. Pero es muy ventajista hablar de esto ahora mismo”.

Melvin Ejim, antes en el Unicaja y ahora en el Hiopos Lleida. / ACBPhoto-PolPuertas

Final Four de la BCL a la vuelta de la esquina

"Hay urgencias en La Liga, no estamos pensando en la Final Four. De hecho, no estamos guardando a Djedovic porque estemos guardando a Djedovic para la Final Four, sino porque no podemos quedarnos con un jugador exterior menos, que es lo que nos pasó en Granada".

Noticias relacionadas

El AEK tendrá 11 días de descanso antes de Badalona

"Me da igual, no me interesa ahora mismo absolutamente nada. Me preocupa que mi equipo sea lo más competitivo en los próximos tres partidos".