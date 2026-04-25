Lesión
Parte médico del Unicaja: Alberto Díaz se fracturó un dedo en el partido contra el Hiopos Lleida
El base cajista, salvo complicación, podrá jugar los próximos choques, a pesar de este percance físico
El Unicaja informó tras la victoria del equipo ante el Hiopos Lleida que Alberto Díaz sufrió una lesión durante el partido que, salvo complicación en los próximos días, no le impedirá ni entrenar ni jugar los próximos compromisos deportivos del cuadro de Ibon Navarro.
Comunicado del club
Según explicó el club de Los Guindos en un comunicado: "Alberto Díaz ha sufrido en el transcurso del partido una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda. Previsiblemente, esta lesión, aunque requiere inmovilización, no debe impedirle entrenar ni jugar, pero el lunes cuando se completen las pruebas que se le van a realizar, podremos informar con más detalle".
Aunque en este caso las expectativas son optimistas, lo cierto es que el equipo verde y morado sigue gafado con el tema de las lesiones, en una temporada plagada de percances físicos, muchos de ellos bastante serios.
Kravish, de vuelta
Precisamente en el choque jugado este sábado contra el Hiopos Lleida, volvió tras seis meses de lesión David Kravish, una gran noticia para Ibon Navarro y su staff de cara a lo que resta de temporada.
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