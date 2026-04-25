Liga Endesa
Esta es la convocatoria de Ibon Navarro para el Unicaja-Lleida: ¡Vuelve David Kravish!
Nihad Djedovic, Killian Tillie y Augustine Rubit son los tres jugadores de la primera plantilla ausentes de esta cita en el Martín Carpena ante el equipo catalán
David Kravish, lesionado el pasado 25 de octubre, hace justo hoy seis meses, fue la gran noticia de la convocatoria de 12 de Ibon Navarro para jugar este sábado en el Palacio Martín Carpena (18 horas) contra el Hiopos Lleida. Después de una larguísima ausencia, el pívot americano de pasaporte búlgaro por fin fue uno más en el equipo cajista.
Su entrada en el equipo supone aire nuevo en un momento complicado, en el que el equipo acumula cinco derrotas seguidas en la Liga Endesa. En el horizonte, dentro de dos semanas, la Final Four de la BCL en Badalona, donde se espera que Kravish pueda también ser una ayuda para Ibon Navarro y sus compañeros.
Tres descartes
Con 14 jugadores con el alta médica, Ibon Navarro dejó fuera de la convocatoria de este sábado al lesionado en el sóleo Nihad Djedovic, además de a Killian Tillie y Augustine Rubit, en ambos casos por decisión técnica, aunque en el caso del francés es verdad que también arrastra problemas físicos desde el derbi del pasado fin de semana.
Cupos justos
Con los 4 cupos justos que exige la competición (Alberto Díaz, Barreiro, Tyson Pérez y Balcerowski), la decisión de los dos nominados de Ibon Navarro para ver el partido desde el fondo del banquillo vestidos de calle estaba limitada a alguno de los 8 extranjeros del equipo, siendo Tillie y Rubit, definitivamente, los dos elegidos.
Kalinoski, de vuelta
Tras perderse los partidos frente al Valencia y ante el Granada, por una lesión en su mano, el alero de pasaporte belga sí volvió este sábado a la convocatoria verde y morada. Una buena noticia, pensando en todo lo que está por venir y teniendo en cuenta la importancia que tiene Tyler en el juego del equipo.
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