Entrenador del rival
Gerard Encuentra, entrenador del Lleida, tras perder contra el Unicaja: "Hemos hecho una concatenación de errores"
El técnico del Hiopos Lleida aseguró que le faltó en el Carpena "un punto de acierto y mejores porcentajes"
El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, apuntó a una "concatenación de errores" como una de las claves de la derrota de su equipo en Málaga ante el Unicaja (91-72), un rival "grande y muy físico".
"Nuestro inicio no ha sido malo del todo, estuvimos algo erráticos desde la línea de tres. El Unicaja se fue ligeramente con ventaja al descanso, pero estábamos muy dentro el partido. El tercer cuarto tuvimos un punto menos de energía y se ha notado", explicó el preparador catalán en la rueda de prensa pospartidos.
"Muchos errores"
"Hemos hecho una concatenación de errores, con varios triples liberados y canastas bajo aro, y eso ha permitido al Unicaja verse diez puntos arriba y ahí se ha crecido", ahondó Encuentra, que cree que. "eso ha sido determinante para el final del partido".
Uno de los debes del encuentro también ha sido "hacer cuatro de 24 en triples", por lo que lamentó que les haya faltado "un punto de acierto y mejores porcentajes", pero admitió que enfrente tuvieron a un rival "muy grande y muy físico".
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