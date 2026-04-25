Ibon Navarro, tras el triunfo ante el Hiopos Lleida: "Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente y comprometida"

Ibon Navarro pasó por rueda de prensa tras el partido ante el Hiopos Lleida (91-72). La victoria corta una racha negativa de cinco partidos que empezaban a pesar en el club de Los Guindos. El entrenador cajista valoró el encuentro y destacó la defensa como una de las grandes claves. Un duelo en el que, además del triunfo, se destaca la reaparición a la dinámica de partido de David Kravish: "La estrella que desea cualquier otro equipo", según explicó el técnico vitoriano. La mala noticia: un dedo roto de Alberto Díaz.

Valoración del partido de Ibon Navarro

"Un partido complicado de jugar, con mucha tensión y mucha ansiedad, como hemos podido ver en la primera parte, con algún tiro precipitado. También es verdad que teníamos jugadores que estaban buscando un poco sus sensaciones. Desde la defensa hemos conseguido recuperar un poco el ritmo y la confianza. Hemos hecho algunos tiros buenos en la primera parte, desde fuera, aunque muchos de ellos han sido sin tocar pintura, pero no los hemos metido, tal vez por esta ansiedad que podíamos tener.

En el tercer cuarto, desde el trabajo de atrás, controlar el rebote, ocupar mejor los espacios en campo abierto y ser un poco más agresivos, hemos encontrado algún tiro y hemos empezado a notar esa mejoría, lo que nos ha dado mucha confianza. Creo que hemos hecho un buen tercer cuarto, evidentemente no solamente por la diferencia, sino también por dejar en 14 puntos a un equipo como Hiopos Lleida en esos 10 minutos. Creo que es el equipo que mejor juega los terceros cuartos de toda la liga.

A partir de ahí, hemos conseguido repartir un poco los minutos a mucha gente que está tocada. Agradecer sobre todo a Tyler Kalinoski hoy, que no tenía que estar con el equipo y ha sido el primero que ha querido ayudarnos. A David Kravish, a Tyson Pérez y a Chris Duarte, que tenía un problema en el dedo gordo del pie que no le permitía correr. Alberto Díaz se ha roto un dedo y tampoco quería que lo cambiásemos. Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente, esté comprometida y, bueno, felicito al equipo por eso. A descansar, que tenemos otro partido el miércoles".

Tercer cuarto como reflejo del camino a seguir

"Bueno, creo que se han juntado varias cosas. Primero, que hemos recuperado el acierto, pero insisto, como he dicho en la valoración, el tono defensivo, sobre todo en los últimos 5 o 6 minutos, ha sido muy bueno. Nos ha permitido correr desde el control del rebote.

No es una cuestión de lo que vayamos a hacer en adelante. Creo que es lo que hemos sido, pero en los últimos partidos estábamos con muy poco ritmo, sin correr, con un número de posesiones muy bajo y con pocas situaciones a campo abierto. Hoy, creo que llevábamos ya 30 al descanso, como una inversión para intentar acelerar el partido y ponérselo al Hiopos Lleida muy cuesta arriba. También por ahí hemos conseguido esa diferencia. No ha sido solamente el tercer cuarto, sino la inversión que hemos hecho durante la primera parte: correr mucho, estirar el campo y obligarles a defender desde lejos".

Dos bases en repetidas ocasiones sobre la pista

"Bueno, no es una situación, es una cosa que hemos intentado mantener lo más posible, nos falta mucha generación desde el bloqueo directo, desde el bote, desde el uno contra uno y la única forma es jugar con dos bases, no tenemos mucha generación en el puesto de dos ahora mismo".

Regreso de David Kravish seis meses después

"Sí, hombre, para nosotros David es muy importante, no solamente en el campo, sino también fuera. Tenerlo cerca del equipo, su energía, su positivismo y su comunicación con el grupo son muy importantes. Seguramente, lo normal hubiera sido tenerlo algún partido en el banquillo sin jugar, pero hemos decidido, después de verlo estos días, que teníamos que meterlo más porque precisamente era lo que necesitábamos hoy: gente positiva, gente que animase al grupo.

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David Kravish regresó ante el Hiopos Lleida tras su baja por lesión en el peroné. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Se ha quitado un poco las telarañas después de estos seis meses. Ha estado precipitado, como no puede ser de otra manera, igual que lo estuvo Tyson el otro día y en algún momento hoy, pero nos va a ayudar. Es un jugador clave para nosotros. Es la estrella que se desea en cualquier otro equipo. Para nosotros es David Kravish".