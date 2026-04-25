Rival en la Final Four
La Liga griega altera los planes del AEK antes de jugar contra el Unicaja la Final Four de la BCL
La Stoiximan GBL programa para el miércoles o el jueves de esta próxima semana el primer partido del play off por el título griego para los de Dragan Sakota, en plena preparación del cruce de semifinales del la Champions de la FIBA contra el equipo verde
Este fin de semana se decide la Fase Regular de la Stoiximan GBL, la máxima competición del baloncesto en Grecia. Una última jornada de la temporada regular que determinará la posición final de los equipos en el campeonato, de cara al play off. El AEK, que será en dos semanas el rival del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL, recibe en el Sunel Arena al líder invicto Olympiacos. Los de Dragan Sakota son ahora terceros. Si mantienen esa posición, se enfrentarán al Peristeri en la primera ronda de los cruces por el título, jugando como locales. Si terminan cuartos, se medirán al Aris, también jugando con el factor campo a favor.
Preparación alterada
Aunque el reto liguero es importante, lo cierto es que el AEK está muy pendiente ya de esa Final Four de Badalona, en la que los griegos se medirán al Unicaja en semifinales. Y en esa preparación que Sakota y sus jugadores tenían prevista de cara a llegar descansados a la lucha por el título FIBA, hay un pequeño contratiempo para los atenienses.
La idea de aplazar el primer partido del play off para tener la semana limpia antes de viajar a Badalona y medirse con el Unicaja se ha visto alterada. La Liga ha previsto que el arranque del play off de la Stoiximan GBL sí se aplace para Olympiacos y Panathinaikos, metidos de lleno en las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga contra AS Monaco y Valencia Basket, respectivamente, pero no hay aplazamiento para el AEK, que probablemente el jueves 30 de abril deberá jugar el primer partido de su serie por el título ya sea contra el Aris o el Peristeri, en el Sunel Arena. Es decir, que los 11 días de preparación se quedarán al final en solo 7.
¿Decisión final?
La decisión no es definitiva porque AEK sigue peleando por tener esa opción de aplazar el partido del play off. Probablemente, haya una resolución definitiva en el momento en el que se sepa cuál es el rival y se negocie con el otro equipo y con la propia Liga un nuevo calendario para la eliminatoria, pero lo cierto es que a efectos de la competición, salvo cambio, el AEK deberá jugar esta próxima semana ese partido del play off contra Peristeri o contra Aris Salónica. Hay que recordar que el Unicaja juega tres partidos en 8 días. Este sábado contra el Hiopos Lleida, el miércoles contra el Dreamland Gran Canaria y el sábado frente al Joventut.
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