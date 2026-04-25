El Unicaja gana al Lleida, corta su mala racha y vuelve a sonreír con la vuelta de David Kravish

El Unicaja-Hiopos Lleida solo dejó este sábado buenas noticias en el Palacio Martín Carpena. El Unicaja ganó al equipo catalán, cortó una racha de cinco derrotas seguidas en ACB, mejoró su juego y su imagen (tampoco era complicado) y, sobre todo, volvió a sonreír viendo sobre el parqué a David Kravish.

Justo seis meses después de aquella maldita lesión en la "hamburguesa" de La Laguna, el pasado 25 de octubre, el pívot volvió a sentirse jugador y la "marea verde" volvió a darse cuenta que su equipo, con él en el róster, es mucho mejor, le puede ganar a casi cualquiera y puede competir contra casi cualquiera. ¡Qué daño ha hecho la baja tantos meses del americano de pasaporte búlgaro! Al menos, está de vuelta a tiempo para luchar por la BCL y por el play off por el título de la Liga Endesa.

Después del partido perpetrado por el equipo cajista en Granada, el domingo pasado, esta vez los de verde sí dieron la cara. Fueron de menos a más, amagaron en la primera parte y fueron un ciclón tras el intermedio, para pasar por encima del Hiopos Lleida. Ojalá haya continuidad porque jugando así de alegre y con acierto en el tiro exterior...

Liga Endesa | Unicaja CB - Hiopos Lleida / Mariano Pozo (acb Photo)

Ejim, aclamado por el Carpena

El Hiopos Lleida la verdad es que no tuvo muchas opciones de hacer pupa. Es un equipo limitado de talento que bastante bien lo está haciendo para no estar en ninguna quiniela de los equipos llamados a luchar por no descender. Melvin Ejim fue el gran protagonista antes, durante y después del partido de su equipo. La afición lo recibió con honores de héroe, el Unicaja le reconoció su etapa gloriosa en Málaga y él lo dio todo cada segundo que estuvo sobre el parqué. Pero ni sus números, ni el partidazo de Oriol Paulí, valieron para que su equipo siquiera pudiera soñar con asaltar el Carpena.

Clasificación

El Unicaja pone ahora una victoria de por medio con el Surne Bilbao (noveno), a la que hay que añadir el average a favor de los costasoleños. Los verdes miran ahora más cerca a Tenerife y a Joventut, en una lucha por la sexta plaza que todavía está abierta. Sobre todo, si los cajistas activan el "modo on" de aquí a final de temporada. Hay que esperar un par de jornadas más para ver por dónde van los tiros, pero yo no me atrevo a descartar nada.

Máxima igualdad

Los primeros 10 minutos fueron de tanteo. Empezó más entonado el Unicaja, que quiso meterle velocidad al partido. Luego se asentó mejor el Lleida, aprovechando dos o tres minutos de inspiración de Melvin Ejim (12-17), pero las rotaciones de ambos banquillos devolvieron la igualdad al marcador, que cerró el primer cuarto con un equilibrio absoluto: 19-19.

Balcerowski intenta anotar ante la defensa de Ejim. / ACBPhoto-Mariano Pozo

No cambió mucho el panorama en los segundos diez minutos. Ninguno de los dos equipos logró dominar al rival. El partido fue a tirones, aunque el Unicaja es verdad que mandó casi siempre en el electrónico. Se fueron los verdes un par de veces 5 arriba, pero el Lleida aguantó el arreón y el partido se fue al descanso con todo muy equilibrado: 37-34.

Segundo tiempo

Todo cambió tras pasar por el vestuario y reponer fuerzas. Apoyado en un Barreiro que se multiplicó en rebote y en defensa, el Unicaja pisó el acelerador en el arranque del segundo tiempo. Gerard Encuentra paró el partido con +7 para los verdes: 45-38. Webb III estuvo inspirado en ataque y la diferencia creció hasta los 10 de ventaja, 51-41. Fue el principio del fin para los catalanes.

Oriol Paulí fue el único que aguantó el tipo por parte del Lleida y el que impidió que el Unicaja rompiera antes el partido. La máxima renta fue creciendo. 12, 15, 18, 21... Los verdes arrancaron el último cuarto con un muy claro 69-48, que fue la sentencia anticipada, por mucho que quedaran todavía 10 minutos por jugarse.

Liga Endesa | Unicaja CB - Hiopos Lleida / Mariano Pozo (acb Photo)

El esprint final del partido no tuvo mucha historia. Ibon Navarro repartió esfuerzos y cargas pensando, seguro, en que en cuatro días hay otro partido de Liga que jugar. El marcador final, 91-72, fue el reflejo de lo visto sobre el parqué. ¡Por fin! se cerró la mala racha. Ahora toca crecer y ver hasta dónde se puede llegar.

Ficha

91- Unicaja (19+18+32+22): Díaz (7), Perry (6), Barreiro (3), Webb III (17), Balcerowski (13) -quinteto inicial- Audige (0), Cobbs (8), Duarte (3), Sulejmanovic (12), Kravish (4), Tyson Pérez (12), Kalinoski (6).

72- Hiopos Lleida (19+15+14+24): Batemon (5), Paulí (28), García (0), Ejim (13), Krutwig (9) -quinteto inicial- Walden (2), Agada (6), Diagne (3), Rodríguez (4), Sanz (0), Jiménez (2), Shurna (0).

Árbitros: Martín Caballero, Javier Torres y David Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 8.872 espectadores. Melvin Ejim, jugador del Hiopos Lleida y anteriormente del Unicaja, recibió un detalle del club malagueño en la previa del encuentro.

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