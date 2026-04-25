Unicaja - Hiopos Lleida: cortar la mala racha o complicarse el play off

El Unicaja afronta este sábado a las 18.00 horas en el Martín Carpena una nueva cita de Liga Endesa. Lo hace en un momento complicado, en pleno bache de cinco derrotas consecutivas que han reducido significativamente el margen de error de cara al play off. Tras el duro palo en Granada, toca un duelo clave ante el Hiopos Lleida, equipo que viene con hambre de despegarse por completo del descenso y con la moral alta tras la victoria la pasada jornada ante el Barça (90-80).

Cortar la racha de cinco partidos perdidos

Más allá de recuperar sensaciones, cosa que hace mucha falta, el conjunto malagueño también tiene en mente afianzar su posición de cara al play off de la Liga ACB. Los del club de Los Guindos se encuentran en un momento en el que cada victoria empieza a ser determinante para asegurar un buen cruce y, por supuesto, la presencia en el Top 8. Competir es imperativo, el equipo no se puede volver a ver igual de sobrepasado que en otras ocasiones esta campaña.

Play off

Los verdes encaran la jornada 28 como octavos en la clasificación, puesto que cierra los codiciados billetes por pelear en la fase final del título liguero. Los de Ibon Navarro manejan un balance de 15 victorias y 12 derrotas, por lo que conseguir un triunfo este fin de semana permitiría ganar aire con respecto al Surne Bilbao Basket, noveno. Los vascos presentan un 15-13 porque tienen un partido perdido más y no jugarán este "finde" por ese mismo duelo ya adelantado.

Cuatro dudas y descarte asegurado por parte del Unicaja

En el capítulo físico, persisten algunas dudas sobre los descartes. En lo seguro se quedará fuera de la convocatoria Nihad Djedovic. El alero bosnio no participó tampoco en la capital nazarí debido a un proceso preventivo que han decidido seguir desde el club por sus molestias en el sóleo. En la rueda de prensa previa de este viernes, Ibon Navarro aseguraba la baja del exterior porque sería demasiado arriesgada su presencia ante los catalanes.

Nihad Djedovic ante los micrófonos del Unicaja. / Unicajab/Photoprerss-Mariano Pozo

En el apartado de dudas se encuentra Kalinoski, quien también ha estado llevando a cabo el mismo plan de pausa que Djedovic, por una lesión en la mano. Y se han sumado tras el derbi andaluz Killian Tillie y Jonathan Barreiro.

Por otra parte, el técnico vitoriano no confirmó el regreso de David Kravish, pero todo apunta a que la cita con el conjunto de Gerard Encuentra es un buen momento para que el pívot vuelva a la dinámica de partidos después de seis meses recuperándose de su fractura de peroné. Si todo sigue igual sí se mantendrá Tyson Pérez, que ya regresó la jornada pasada en la que, de hecho, fue la única noticia positiva a destacar del choque ante los granadinos.

David Kravish, junto a Augustine Rubit, durante el entrenamiento de este martes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Ibon Navarro fue claro y aseguró que van a "tener que recortar rotaciones porque hay jugadores que no están ni en lo físico ni en lo mental". Ya se mostró el entrenador cajista muy enfadado en el postpartido en la capital nazarí, asegurando que "hay que tomar medidas" después de una mala imagen que empieza a ser demasiado habitual.

Reencuentro de Melvin Ejim y el Carpena

El partido tendrá un marcado componente emocional con el regreso de Melvin Ejim al Martín Carpena, donde se reencontrará por primera vez con el templo malagueño, tras su salida el pasado verano rumbo al Hiopos Lleida. El ala-pívot, que dejó huella en sus dos etapas en el club (2019-20 y 2022-25) con 193 partidos y seis títulos en su palmarés, será además una de las grandes amenazas del conjunto catalán.

El canadiense atraviesa un momento de forma espectacular y opta al MVP de abril tras firmar actuaciones sobresalientes, con unos promedios mensuales de 24,6 puntos, 7,3 rebotes y 30,7 de valoración. Su rendimiento lo sitúa entre los más dominantes de la competición, añadiendo aún más atractivo a un duelo en el que la "marea verde" podrá rendir homenaje a uno de los jugadores clave en los recientes éxitos del Unicaja.

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Melvin Ejim, antes en el Unicaja y ahora en el Hiopos Lleida. / ACBPhoto-PolPuertas

Inicio de tres partidos en ocho días antes de la Final Four

El Unicaja buscará hacerse fuerte en casa, apoyado por su afición, para cambiar la dinámica, dar un paso adelante en sus aspiraciones de play off y encarar con confianza un tramo decisivo de la temporada. El duelo ante el Hiopos Lleida será el primero de los tres, encuadrados en ocho días, que precederán la Final Four de la BCL de Badalona. Hay que volver a competir y tiene que ser ¡ya!