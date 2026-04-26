Alarma en el AEK, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL: Lesión de James Nunnally

El AEK afronta las últimas dos semanas previas a la Final Four de la BCL con una mezcla de preocupación y optimismo antes de su duelo ante el Unicaja de semifinales. La principal incógnita gira en torno a James Nunnally, una de sus grandes referencias ofensivas, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo y fue baja en el último partido liguero. Choque en el que el Olympiacos asaltó el SUNEL Arena (84-94), en el fin de la Fase Regular griega, y que deja a los rivales cajistas cuartos de la Stoiximan Basket League (16-8).

Derrota ante el Olympiacos en la última jornada regular griega

El conjunto ateniense cerró la primera fase de la liga griega compitiendo ante un poderoso Olympiacos, que consigue acabar invicto la Liga Regular (24-0). A pesar de la ausencia de Nunnally, el equipo dirigido por Dragan Sakota mostró carácter y perseveró en la alternancia del marcador, que no acabó de decidir dueño hasta el último tramo del encuentro.

El partido evidenció el buen nivel competitivo del AEK, que encontró en jugadores como Frank Bartley (19 puntos) y RaiQuan Gray (14) a sus principales argumentos ofensivos. Sin embargo, la mayor profundidad de plantilla del Olympiacos y el acierto de figuras como Tyler Dorsey y Evan Fournier acabaron decantando el choque en favor del conjunto de El Pireo.

Atención en Nunnally

Más allá del resultado, la atención está puesta en la recuperación de Nunnally. Aunque la lesión no parece grave, su evolución será clave de cara al enfrentamiento contra los cajistas en Badalona. El jugador ya está en tratamiento y tanto él como el cuerpo técnico confían en que pueda llegar a tiempo para una cita en la que el AEK llega con la moral alta tras eliminar al Joventut.

Pausa para el AEK, partidos para el Unicaja

El contraste en la preparación para la cita que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de mayo también juega su papel. El equipo griego ya ha pausado su calendario liguero hasta el día 14 del mes que viene, donde se enfrentará con el Aris Salónica con factor cancha en la primera ronda de los cruces por el título doméstico. No tiene el AEK más partidos antes de la Final Four.

Por su parte, el Unicaja aún debe afrontar compromisos importantes previos a la cita del Olimpic badalonés. Después de su reencuentro con la victoria en Liga Endesa ante el Hiopos Lleida de Melvin Ejim, queda recibir al Dreamland Gran Canaria, el miércoles, y enfrentarse a domicilio, el sábado, ante el Joventut, para terminar de librar la serie de tres duelos repartidos en ocho días.

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El Unicaja consiguió romper su racha de derrotas ante el Hiopos Lleida. / ACB PHOTO (Mariano Pozo).

Menos de dos semanas para la Final Four

Todavía pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, lo que es evidente es que si Nunnally logra recuperarse a tiempo, el AEK llegará con todas sus piezas clave para intentar sorprender a un Unicaja que buscará ampliar su condición de bicampeón europeo FIBA.