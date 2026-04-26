David Kravish volvió con el Unicaja 181 días y 36 partidos después

Además de la victoria contra el Hiopos Lleida, el partido de este sábado en el Martín Carpena trajo otra gran noticia: David Kravish volvió a sentirse jugador 181 días después. Tras seis meses de aquella lesión sufrida el 25 de octubre en la pista de La Laguna Tenerife, en la jornada 4 de la Liga Endesa, el pívot estadounidense regresó este sábado a una convocatoria del Unicaja para vestirse de corto ante el Hiopos Lleida. Una noticia esperada, celebrada y cargada de significado para un equipo que ha echado mucho de menos a uno de los jugadores más importantes de la etapa reciente de Ibon Navarro.

Una baja estructural

La lesión de Kravish no fue una parada cualquiera. Fue una de esas bajas largas, duras, de las que obligan a rehacer planes, modificar rotaciones y convivir durante meses con una ausencia estructural. El interior tuvo que pasar por el quirófano por una operación en el peroné, iniciar después un proceso de recuperación exigente y atravesar una larga cuenta atrás hasta volver a sentirse preparado para competir. Desde aquel partido en Tenerife hasta su regreso han pasado seis meses larguísimos. Un mundo dentro de una temporada tan comprimida y con tantos retos como la del Unicaja.

36 partidos sin jugar

En ese tiempo, el equipo malagueño ha jugado 36 partidos oficiales sin Kravish. La cifra ayuda a dimensionar el vacío que ha dejado su ausencia: 23 encuentros de Liga Endesa, 12 de la Basketball Champions League y uno de la Copa del Rey. Más de media temporada sin un jugador que no siempre aparece en los focos, pero que tiene una incidencia enorme en el funcionamiento colectivo. Kravish es de esos perfiles que explican muchas cosas sin necesidad de grandes números. Ordena, abre espacios, entiende el juego y mejora a los compañeros. Es evidente que su ausencia le ha pasado mucha factura a los de verde y morado.

Perru besa a Kravish, tras acabar el partido contra el Lleida. / ACBPhoto-Mariano Pozo

"Fichaje" de primavera

Su vuelta llega en un momento importante para el Unicaja, metido de lleno en la recta decisiva de la temporada y con varios frentes todavía abiertos. Recuperar a un pívot de su experiencia supone una inyección competitiva y emocional. No es solo sumar un cuerpo más a la rotación interior. Es recuperar una pieza que conoce a la perfección los mecanismos del equipo, que ha sido parte fundamental del crecimiento del proyecto y que ha estado presente en los siete títulos conquistados por el club malagueño en las tres últimas temporadas.

Ibon Navarro ha construido buena parte de su Unicaja desde la profundidad de plantilla, la versatilidad y la capacidad de cada jugador para entender su rol. En ese ecosistema, Kravish ha sido siempre un elemento diferencial. Su capacidad para abrir el campo desde la posición de cinco ofrece al equipo una amenaza distinta. Obliga a los interiores rivales a salir de la zona, genera espacios para las penetraciones de los exteriores y facilita una circulación ofensiva mucho más fluida. Con él en pista, el Unicaja gana lectura, continuidad y equilibrio.

Kravish, durante el partido contra el Lleida. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Rubit, Sulejmanovic y hasta Tyson para ocupar su vacante en el "5"

Durante su ausencia, el equipo ha buscado distintas soluciones y ha tirado de fondo de armario, pero la baja se ha notado. No tanto por una cuestión de nombres como por una cuestión de matices. Kravish es un jugador que rara vez rompe un encuentro desde la espectacularidad, pero que ayuda a sostenerlo desde la inteligencia. Emir Sulejmanovic, principalmente, además de Augustine Rubit, fichado como sustituto durante la temporada e incluso puntualmente Tyson Pérez, han sido los "5" que han ayudado a Olek Balcerowski, que también ha tenido que jugar mucho más de lo estrictamente necesario.

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Pieza clave para el esprint final de la temporada: play off y Final Four de la BCL

Por eso su regreso ante el Hiopos Lleida tiene un valor que va más allá del acta. Volver a vestirse de corto después de 181 días es el final de una etapa complicada y el principio de otra: la de recuperar ritmo, sensaciones y confianza competitiva. El Unicaja no necesitará precipitarse con él, pero sí sabe que su presencia amplía las posibilidades de un grupo que encara el tramo final con ambición y con esa Final Four de la BCL, dentro de dos semanas, como oportunidad de oro para sumar un nuevo título a las vitrinas del club de Los Guindos.