Así queda la clasificación de la Liga Endesa: jornada 28 perfecta para el Unicaja, tras reencontrarse con el triunfo

El Unicaja consiguió este fin de semana hacer las paces con la victoria después de una racha negativa de cinco partidos. En el Martín Carpena, arropados por la "marea verde", el conjunto de Ibon Navarro se impuso al Hiopos Lleida de Melvin Ejim (91-72). Con este triunfo, los verdes continúan en la octava posición, límite del play off. Sin embargo, gracias también a las derrotas de sus rivales directos, el panorama es más favorable tras esta jornada 28.

El Unicaja se mantiene octavo, cerrando el play off

El Surne Bilbao Basket (9º) no jugó debido a que ya lo había hecho por adelantado. Los vascos pisan los talones de los cajistas (14-13), aunque el average está a favor de los malagueños, que gracias a su victoria contra el Lleida, les sacan un triunfo de ventaja (15-12). Con este aire, y aumento de una moral que venía muy tocada, los del club de Los Guindos se colocan a solo una victoria de la sexta y séptima plaza.

El Unicaja ganó ante el Hiopos Lleida. / ACB PHOTO (Mariano Pozo).

Rivales directos

Y es que justo por encima de los cajistas están La Laguna Tenerife (6º), con un balance de 17-11, y el Joventut (7º), que maneja el mismo dato de victorias y derrotas. Lo que deja la sexta plaza todavía abierta. De hecho, los de Badalona serán el equipo a batir del Unicaja en la jornada 29, eso sí, en tierras catalanas, el próximo sábado..

Mientras que los cajistas sumaban triunfo ante el Lleida, los tinerfeños y los badaloneses perdían sus duelos con el UCAM Murcia (86-80) y el Río Breogán (93-86), respectivamente, ambos a domicilio.

Zona alta de la clasificación

El Real Madrid (1º) sigue liderando en solitario la tabla. El conjunto de Sergio Scariolo consiguió asaltar el Roig Arena (82-96) y, así, alargar su gran balance de, ahora, 25-3. Precisamente es el Valencia Basket (2º) el que le sigue con 21 victorias y 7 derrotas. El 3º puesto es para el UCAM Murcia, que hizo el trabajo con el Tenerife e iguala el dato general de los taronja.

El Barça es el siguiente (4º), gracias a una sufrida victoria en el Buesa Arena (92-95). El mismo Baskonia es el 5º de la clasificación y empata con los culés en un balance de 19-9.

Regreso de Kravish

Una de las mejores noticias del fin de semana fue el regreso de David Kravish. El pívot estadounidense volvió a saltar a la cancha 181 días después de su lesión, sufrida ante el Tenerife en la jornada 4. Su reaparición no solo amplía la rotación interior, sino que aporta experiencia y solidez a un equipo que ha notado, y mucho, su ausencia durante meses.

David Kravish regresó después de su baja de seis meses por lesión. / ACB PHOTO (Mariano Pozo).

Lesión de Alberto Díaz

En el lado menos positivo, el parte médico dejó la fractura de un dedo de Alberto Díaz durante el partido ante el Hiopos Lleida. Aun así, el club ha confirmado que, salvo complicaciones, podrá seguir entrenando y compitiendo, lo que minimiza el impacto de una baja que podría haber sido muy sensible en este momento del curso.

Seis jornadas para el final de la Fase Regular

Con seis partidos por disputarse, el Unicaja encara un calendario exigente, marcado además por la disputa de la Final Four de la BCL en Badalona como alto en el camino. Antes de ello, el equipo tendrá que apretar en la liga doméstica para dejar encarrilada su presencia en el play off. Primero ante el Dreamland Gran Canaria este miércoles (20.00 horas) y el próximo sábado ante el Joventut (18.00 horas). La mirada de los verdes no se limita a defender esa octava plaza.

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En lo referido a la tabla, por delante aparecen objetivos más ambiciosos, con La Laguna Tenerife y el Joventut de Badalona como referencias más cercanas. La sexta posición aún no está fuera de alcance, y todo dependerá de la regularidad que sea capaz de encontrar el equipo en este último tramo.