Buenas noticias para el Unicaja: la fractura de Alberto Díaz no le apartará de la competición

Buenas noticias en clave enfermería para el Unicaja. Se abrió la preocupación, una vez más esta temporada, tras el último encuentro liguero de la jornada 28 sobre el estado físico de un jugador cajista. Alberto Díaz no hacía saltar las alamas pero sí estar pendientes del pulsador de las mismas.

Todo indicaba que el capitán del conjunto malagueño se fracturó, en el transcurso del partido en el que alcanzó los 2000 puntos en ACB, el cuarto dedo de la mano izquierda. Tal y como ha informado el club de Los Guindos en su habitual previa a un duelo, en este caso al de este miércoles ante el Dreamland Gran Canaria, se confirma dicha lesión tras las pruebas médicas. No obstante, en principio, como ya se esperaba, no será una dolencia que deba impedirle al base entrenar ni jugar.

Fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda

Este lunes se han completado las pruebas médicas necesarias para determinar el alcance de la lesión del canterano del Unicaja. Según se ha confirmado esa fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, la situación va a requerir de inmovilización de la zona. Este aspecto "no debe impedirle entrenar ni jugar. De hecho esta mañana ha podido completar el entrenamiento del equipo", expuso el club cajista en su información.

Alberto Díaz se fracturó un dedo contra el Hiopos Lleida. / Mariano Pozo (acb Photo)

Ibon repasó más 'tocados'

Al término del choque frente a los catalanes, Ibon Navarro agradecía en rueda de prensa la implicación de varios jugadores envueltos en molestias, entre ellos Alberto Díaz. "Hemos conseguido repartir un poco los minutos a mucha gente que está tocada. Agradecer sobre todo a Tyler Kalinoski hoy, que no tenía que estar con el equipo y ha sido el primero que ha querido ayudarnos. A David Kravish, a Tyson Pérez y a Chris Duarte, que tenía un problema en el dedo gordo del pie que no le permitía correr. Alberto Díaz se ha roto un dedo y tampoco quería que lo cambiásemos. Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente, esté comprometida y, bueno, felicito al equipo por eso. A descansar, que tenemos otro partido el miércoles", explicó el técnico vitoriano.

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Regreso de dos lesionados de larga duración

El conjunto de Ibon Navarro volvió a conseguir vencer en Liga Endesa el pasado sábado ante el Hiopos Lleida para redimirse de cinco derrotas consecutivas. Además de resultados y moral, el club de Los Guindos recuperó a David Kravish, baja durante seis largos meses por una fractura de peroné sufrida en la jornada 4 de la competición. Junto al pívot de pasaporte búlgaro, Tyson Pérez también se mantuvo en el duelo, después de su regreso en Granada.