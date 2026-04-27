Semana clave para el Unicaja en su lucha por el play off de la Liga Endesa: Gran Canaria y Joventut

El Unicaja afronta una semana decisiva en la Liga Endesa con dos compromisos clave que pueden marcar su futuro inmediato en la lucha por el play off. El primero llegará este miércoles, a las 20.00 horas, ante el Dreamland Gran Canaria en el Martín Carpena; mientras que el segundo será el sábado, a partir de las 18.00 horas, a domicilio, frente al Asisa Joventut.

Fin a la mala racha

El conjunto malagueño llega a esta doble cita tras recuperar sensaciones con su victoria en casa ante el Hiopos Lleida, un triunfo que puso fin a una preocupante racha de cinco derrotas consecutivas en la competición nacional. Algunos de esos tropiezos habían afectado especialmente a la moral del equipo por la imagen ofrecida, por lo que el último resultado supone un punto de inflexión para encarar este nuevo doble reto con algo más de confianza.

Perru besa a Kravish, tras acabar el partido contra el Lleida. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Unicaja-Gran Canaria, miércoles 20 horas

La primera cita de la semana será este miércoles en el Martín Carpena (20 horas). El duelo ante el Gran Canaria será anticipado, ya que corresponde a la jornada 30 y se adelanta debido a la coincidencia con la Final Four de la BCL 2026, en la que el Unicaja intentará revalidar el trofeo por tercera vez consecutiva. Además, será el último partido en Málaga durante varias semanas.

Joventut-Unicaja, sábado 18 horas

Tras este encuentro, el equipo viajará a Badalona para medirse al Joventut en la jornada 29, en lo que servirá como antesala de esa fase final europea que se disputará entre el 7 y el 9 de mayo. Será la primera de tres salidas consecutivas en Liga Endesa. Y es que después de la cita continental, el calendario no dará tregua, con desplazamientos a Burgos y Murcia, antes de regresar al Carpena el 23 de mayo para enfrentarse al Río Breogán, en la penúltima jornada de la Fase Regular.

Clasificación

En lo clasificatorio, la semana puede ser determinante. El Unicaja presenta actualmente un balance de 16-12 que le coloca octavo, con margen sobre su perseguidor más inmediato, el Surne Bilbao Basket, noveno con 15-13. Además, los malagueños están a solo una victoria de La Laguna Tenerife (6º) y del propio Joventut (7º), ambos con 17-11.

Ganar al Gran Canaria sería importante para consolidarse, pero hacerlo el sábado ante el Joventut tendría un valor añadido al tratarse de un rival directo, al que ya se le ganó en Málaga, lo que permitiría asegurar el basket average en caso de empate final con los de Dani Miret.

En el apartado físico, el equipo recupera efectivos importantes. El Unicaja ya pudo contar de nuevo con sus lesionados de larga duración, Tyson Pérez, que reapareció en el partido de Granada, y David Kravish, que hizo lo propio ante el Lleida.

Aun así, la plantilla sigue arrastrando molestias, tal y como explicó Ibon Navarro tras el último encuentro: “Agradecer sobre todo a Tyler Kalinoski que no tenía que estar con el equipo y ha sido el primero que ha querido ayudarnos. Chris Duarte, que tenía un problema en el dedo gordo del pie que no le permitía correr. Alberto Díaz se ha roto un dedo y tampoco quería que lo cambiásemos. Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente, esté comprometida”.

Subir de marcha para los cajistas

Estos dos partidos forman parte de una exigente secuencia de tres encuentros en ocho días, iniciada con la victoria ante el Hiopos Lleida, y que tendrá su culminación en el duelo europeo frente al AEK Atenas en la Final Four. El conjunto griego llegará más descansado, con 11 días de preparación tras finalizar la fase regular de su liga, donde terminó cuarto. Los de Atenas tienen, además, la vista puesta en recuperar a su jugador estrella, James Nunnally, que se perdió el último encuentro ante el Olympiacos por un esguince en el tobillo izquierdo.

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James Nunnally celebrando la clasificación del AEK a la Final Four de la BCL de Badalona. / BCL Photo

Con todo en juego, el Unicaja encara una semana dura que puede definir tanto su posición en la Liga Endesa como sus aspiraciones en Europa. Los dos próximos duelos serán buenos exámenes para evaluar las aspiraciones del conjunto de Ibon Navarro. Confianza total en el plan.