El Gran Canaria se refuerza con Brandon Jefferson: ¿Jugará el miércoles contra el Unicaja?

En vísperas de viajar a Málaga, el Dreamland Gran Canaria ha comunicado un nuevo fichaje. Brandon Jefferson llega desde el AS Karditsa griego para reforzar al conjunto isleño en el tramo final de la temporada. Eso sí, no se puede confirmar su presencia para el enfrentamiento de este miércoles (20.00 horas) contra el Unicaja. En el comunicado emitido por el club canario su presencia en el Carpena queda como incógnita al no aclarar los tiempos de su llegada: Está previsto que el jugador aterrice en Gran Canaria estos próximos días para ponerse a las órdenes de Néstor García, expresó el escrito.

Conocido por el Unicaja

No es un nombre que no le suene a los cajistas, de hecho, ha sido rival esta misma temporada. El base estadounidense se midió al conjunto malagueño en la primera fase de la Basketball Champions League esta temporada defendiendo los colores del Karditsa Iaponiki. En la primera cita, en Grecia (55-72), fue el segundo máximo anotador de su equipo con 12 puntos, además de 4 rebotes y asistencias. En el choque de la Costa del Sol (115-84), volvió a sumar la misma anotación, esta vez con 1 captura y 2 pases previos a canasta.

Brandon Jefferson en su visita al Martín Carpena con el Karditsa Iaponiki. / BCL Photo / Mariano Pozo

Estadísticas

En la presente temporada, ha promediado en la liga griega 15,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 rebotes por encuentro. Su último partido fue el pasado sábado, duelo con el que cerro la Fase Regular helena, y sumó 12 puntos y 4 asistencias. En la BCL registró una media de 15,7 tantos y 4,8 pases previos a canasta en los 13 choques que libró el que ya es su exequipo.

Trayectoria

Formado en la Metropolitan State University de Denver (División II de la NCAA), inició su trayectoria profesional en la temporada 13/14 jugando para el KTP Basket Kotka finlandés. Tras una campaña allí, y otra en el Phoenix Hagen alemán, dio el salto a la Liga Adriática y la Euroliga con el KK Union Olimpija esloveno en el curso 16/17.

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Desde entonces, Jefferson ha jugado en otros ocho equipos: Trapani, Orléans, Strasbourg, Pau-Orthez, Tianjin Pioneers, Dinamo Sassari, JL Bourg Basket, y AS Karditsas. Su principal aspecto a destacar es su capacidad anotadora, con la cual llegó a alcanzar medias de 17,2 puntos con Strasbourg o 18,6 puntos en la liga china.