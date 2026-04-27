Todo sobre el Unicaja-Dreamland Gran Canaria de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

El Unicaja se mantiene este miércoles en el Martín Carpena para recibir al Dreamland Gran Canaria. Precisamente, fue en el templo del baloncesto malagueño donde los de Ibon Navarro se reencontraron con la victoria después de una racha negativa de cinco derrotas. Por su parte, los isleños buscan alejarse todo lo posible de una zona de descenso de la que solo están a un triunfo de diferencia con respecto, en este caso, al MoraBanc Andorra.

Clasificación

Los verdes afrontan la jornada 30 de la Liga Endesa en el octavo puesto de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Los del club de Los Guindos manejan un balance de 16-12 que les permite ganar un triunfo de aire con respecto al Surne Bilbao Basket, noveno (15-13).

Partido adelantado debido a la Final Four de la BCL

No es habitual que el Unicaja, o algún otro equipo de la ACB, dispute un duelo liguero entre semana. Sin embargo, habrá excepción con motivo de la clasificación de los cajistas para la Final Four de la BCL. Así, la jornada 30 de la competición doméstica se resolverá para los de Ibon Navarro antes de lo previsto.

Además, será el último duelo de los malagueños en tierras costasoleñas antes de emprender rumbo, todavía en Liga Endesa, a una Badalona que también acogerá, días después, la mencionada fase final del torneo continental.

Ibon Navarro aplaude a sus jugadores en el Gran Canaria-Unicaja. / ACBPhoto

Horario del Unicaja-Gran Canaria

El encuentro contra el equipo entrenado por 'Ché' García se jugará este miércoles 29 de abril, a partir de las 20 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los insulares se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.