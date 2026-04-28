'Ché' García, técnico del Gran Canaria, antes del duelo con el Unicaja: "Para nosotros es clave, fundamental, ganar"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor “Ché” García, tomó la palabra este martes en la previa del encuentro ante el Unicaja, próximo rival de los amarillos en la Liga Endesa. El técnico argentino valoró el nivel del conjunto cajista y repasó distintos aspectos del estado de su plantilla antes del duelo de este miércoles (20.00 horas) en el Martín Carpena, en un partido exigente para ambos equipos, aunque en diferentes direcciones: play off para los malagueños y salvación para los canarios.

Unicaja como rival

"Nosotros sabemos que Unicaja es un gran equipo, un equipazo. Yo no creo mucho en eso de las irregularidades de los equipos. Me parece que ellos son un equipo con mucho rodaje, con competiciones internacionales, llevan mucho tiempo con el mismo entrenador, tienen jugadores que meten mucho la bola, son altos y son muy inteligentes los dos bases que tienen, cada uno en una función diferente.

Chris Duarte en el entrenamiento de este martes del Unicaja. / Unicajab.Fotopress (Raisa Pozo).

Entonces, nosotros sabemos que va a ser un partido dificilísimo, pero si hay algo que también ya sabemos —o por lo menos yo lo tengo incorporado por toda mi carrera— es que después, en la cancha, es cinco contra cinco. Todos tenemos una cabeza, dos brazos y dos piernas, y nosotros vamos a ir a darlo todo porque, para nosotros, es clave, fundamental ganar".

Gestión de cargas del Dreamland Gran Canaria

"Bueno, nosotros seguimos trabajando bien. El lunes hicimos un trabajo diferente, porque tuvimos jugadores con mucha carga de minutos y entonces trabajamos por partes, en cuatro grupos diferentes, las distintas cosas que queremos hacer para jugar contra Unicaja, para no cargar a algunos. Otros también estuvieron con terapia, recuperación y todo ese tipo de cosas".

Enfocados en Málaga

"Nosotros ya estamos fresquísimos y con ganas. El equipo hoy ya tiene ganas de subirse al avión para enfocarnos directamente en Málaga. Estamos desde temprano aquí viendo cosas y hablando. Ahora tenemos sesión de vídeo y esta noche, llegando, ya otra más. Es decir, nosotros estamos 24/7 para nuestro equipo".

Fichaje de Brandon Jefferson

"Brandon Jefferson es un jugador con mucha experiencia, lleva años jugando en Europa. A nosotros nos parece que, por cómo se está jugando la liga, necesitamos a alguien que cree para el resto un poco más. Tiene puntos en la mano y estaba disponible, porque hay muchos que no están disponibles, terminan en su liga y no quieren venir, tienen contrato por otro año más o ya tenían las vacaciones con su familia para irse fuera.

Creo que nos va a ayudar. Y también es un seguro de vida porque con todo lo que viene ahora, tenemos que proteger la salud de los jugadores. Tiene mucha experiencia, tiene buenos números, ha jugado en Europa muchos años, en ligas fuertes. Así que creo que, al estar libre, encontramos un jugador que nos va a venir muy bien".

Estrés por poner la situación favorable

"Si Nico Brussino sigue jugando así, no me preocupa absolutamente nada, la verdad. Nico está pasando un momento espectacular y estas son todas suposiciones que hacemos en los staff, tratar de bajar los minutos y las cargas. También uno lo puede hacer durante la semana, con ejercicio diferenciado.

Pero lo que pasa es que tuvimos mucho desgaste el sábado, porque también cuenta lo físico y la parte emocional, el estrés que uno va cargando con tal de poner esta situación favorable para nosotros. Eso también hace que sea un desgaste. Yo no jugué y el domingo me levanté súper cansado, contento, pero súper cansado también por el estrés. Pero el equipo está bien, la parte física, como los médicos y los fisioterapeutas, es muy buena. Se divide muy bien el trabajo, se atienden, se van dividiendo los jugadores".

Camino correcto

"Tiene muchísima importancia porque muchas veces la palabra que uno usa es “relaja”. No, no relaja, al contrario. Nosotros ya sentíamos que podíamos y se nos escaparon los otros dos partidos anteriores. Por dentro, estábamos seguros de que estábamos cerca de conseguir la victoria. Recién llegado yo, más una semana con Zaragoza y con números no muy buenos, los tuvimos ahí para ganar, entonces sabíamos que estábamos cerca.

Moralmente, esto me da a entender que el equipo estaba fuerte, porque el otro día, aquí en casa, después de dos derrotas en el último minuto y un montón de cosas, no es fácil. Yo siempre digo que no es fácil tomar decisiones cada dos segundos, que es lo que hacen los jugadores, y el otro día tomaron decisiones al pie de la letra.

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La verdad es que estoy muy contento con ellos y les felicitamos porque el plan de juego que habíamos hecho lo siguieron. Y entonces, moralmente, eso también nos da credibilidad, de creer en que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Pero moralmente a nosotros nos vino espectacular".