Ibon Navarro, antes de recibir al Gran Canaria: "Ni un día somos un desastre ni al otro la pera limonera"

El Unicaja tiene duelo intersemanal de Liga Endesa debido a la coincidencia de la jornada 30 con la Final Four de la BCL. Por ello, este miércoles (20.00 horas) hay partido adelantado en el Carpena. El Dreamland Gran Canaria, en plena lucha por alejarse del descenso y con mejor dinámica tras el cambio de entrenador, visita el Palacio. Ibon Navarro habló en la rueda de prensa previa sobre el conjunto cajista y el rival. Además, repasó la actualidad de una enfermería malagueña que vuelve a traer dudas.

Ánimo del equipo

"Evidentemente, cuando ganas, el ánimo te cambia, pero el trabajo tiene que ser el mismo, no hemos arreglado nada. No es una cuestión de arreglar o no. Ni un día somos un desastre ni al otro está todo bien y somos la pera limonera. No hay un punto de inflexión. Nos falta madurez, que se adquiere pasando por experiencias, tiempo y problemas juntos. Estamos con un equipo nuevo este año y, en cada partido, los problemas que nos encontramos son diferentes.

El Unicaja en el entrenamiento de este martes. / Unicajab.Photopress (Raisa Pozo).

Ahora nos estamos preocupando un poco menos de incorporar jugadores, ya los hemos integrado. Hemos pasado semanas muy liados con eso, lo que no facilita el trabajo. No estoy diciendo que esa sea la causa ni la excusa, pero es verdad que llevamos una semana trabajando con cierta normalidad, con 12 jugadores sanos y más o menos seguros de qué jugadores van a participar, y que trabajen en la misma posición en la que lo van a tener que hacer en el partido. Eso te da estabilidad y tranquilidad; la gente sabe lo que tiene que hacer. Si alguien se tira toda la semana jugando de '3' y luego juega de '4'… pasan cosas. El trabajo sigue siendo el mismo".

Rival: Dreamland Gran Canaria

"Seguro que esta victoria que han conseguido contra Girona les da mucha gasolina. Cada jornada, ahí abajo, en función de los resultados, sales con un estado de ánimo u otro. En principio, es un equipo que ha cambiado a nivel defensivo. Intenta limitar mucho más las situaciones de recibir y tirar generadas desde el bloqueo directo, tratando de reducir el daño en la defensa del dos contra dos, apoyándose en la capacidad intimidatoria de sus jugadores interiores y en el nivel de presión que pueden ejercer los exteriores.

Perry y Albicy, tras el partido en el Gran Canaria Arena. / ACBPhoto

Creo que el protagonismo de jugadores como Metu, Wong o Brussino —que ha crecido mucho en anotación— es evidente, y van incorporando cosas en ataque del nuevo entrenador. Es un equipo que va a ir creciendo dentro de la idea del 'Ché' a medida que avancen las semanas. Pero yo diría que uno de los mayores cambios ha sido a nivel defensivo, con una modificación clara en la filosofía atrás".

Fichaje de Brandon Jefferson

"Afortunadamente, es un jugador que conocemos bien. Es americano, por lo que tendrían que descartar o bien a Wong o a Kuath. Yo creo que no jugará. Si está, estaremos preparados, porque es un jugador al que conocemos bien. Tiene una gran capacidad anotadora y de tiro de tres puntos en la posición de base, algo que no tienen ahora mismo. Sabiendo el tipo de jugador que es, porque hemos jugado contra él dos veces, el posible efecto sorpresa o impacto es mucho menor".

Siete pívots

"Olek, David y Augustine al '5'; James, Tyson y Killian al '4'y Sulejmanovic en medio, que puede jugar tanto de '5' como de '4. Son siete otra vez. Hemos tenido tres interiores durante el año y ahora tenemos siete. Está claro que es mejor tener siete que tener tres".

David Kravish, junto a Augustine Rubit, durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Kravish y Tyson Pérez

"Tyson, por su forma de jugar, todavía va fatigado, porque el nivel de energía con el que necesita jugar no es el mismo que necesita David. David Kravish está mejor después del partido que Tyson Pérez. Ambos están en ese proceso.

Pudimos cuidar bastante más a David de lo que pudimos hacer con Tyson en Granada. Habrá días malos y altibajos, pero lo importante es que tengan continuidad en el trabajo durante la semana y que no solo jueguen. Tienen que sumar kilómetros en los entrenamientos porque, al final, es lo que les va a ayudar".

Gran Canaria, pelea por salvarse del descenso

"Bueno, los equipos que saben que van a sufrir están preparados para hacerlo. Los jugadores que están en esos equipos lo tienen asumido y saben que van a tener que sufrir hasta el último día. Los equipos que de repente se encuentran ahí, cuando las expectativas eran muy superiores, no están tan acostumbrados. No es lo mismo la presión por ganar que la de no poder perder a la hora de gestionarla, sobre todo cuando no estás habituado.

Hay jugadores que han dado un paso adelante: Brussino, el liderazgo de Albicy… Metu es un jugador que ha llegado ahora, pero tiene muchísima calidad. Tal vez esa falta de arraigo suponga un punto a favor, porque juega mucho más desinhibido. Pelos, Tobey… jugadores que tienen un poco impregnado el club por llevar allí unos años, han dado ese paso adelante.

Es un equipo que tiene mucha calidad y talento, lo normal es que salgan de ahí. Aunque las dinámicas son muy malas —creo que es una victoria en 14 partidos—, la llegada del ‘Ché’ transmite mucha energía, positivismo y confianza. Es un tipo de persona que les va a ayudar mucho a gestionar esa situación.

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En los tres partidos que ha jugado con el nuevo entrenador, en Baskonia estuvieron para ganar; en Zaragoza es un partido que se decide con una canasta de muchísimo mérito y el otro día, contra Girona, un equipo peligroso, sacan un grandísimo último cuarto. Es un equipo que va hacia arriba".