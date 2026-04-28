Parte médico agitado en el Unicaja antes del partido contra el Dreamland Gran Canaria: dudas con Barreiro, Djedovic y Tillie

La Liga Endesa no espera a nadie y el Unicaja sigue teniendo que mantener la buena reacción que mostró ante el Hiopos Lleida. Todo, en la semana previa a la Final Four de la BCL, que estará protagonizada por dos duelos exigentes. El primero, este miércoles (20.00 horas) ante el Dreamland Gran Canaria, del que habló Ibon Navarro en la previa de este martes y sobre el que puso al día de la actualidad médica de los suyos.

Como viene siendo la tónica habitual de esta temporada, hay 'meneo' en la enfermería. Con el regreso de las dos bajas de mayor duración, David Kravish y Tyson Pérez, quienes están "en proceso" de readaptación, se mantiene la cautela con otros nombres propios. En especial, destacan Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic y Killian Tillie.

Atención a los cupos: Djedovic y Barreiro entre algodones

El técnico vitoriano reconoció que ve "precipitado" el regreso este miércoles de Djedovic, apartado de la dinámica de grupo desde hace dos jornadas para controlar sus molestias en el sóleo. Sin embargo, no descarta su presencia para suplir posibles carencias de cupos.

El Unicaja cuenta con Alberto Díaz, Barreiro, Tyson Pérez, Balcerowski y el propio bosnio con esta condición en ACB para cubrir los cuatro huecos que exige la competición doméstica. El capitán, a pesar de su fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda, trabajó este lunes con normalidad y un vendaje. Por lo que, si todo sigue igual, no va a ser ausencia. Los dos interiores mencionados tampoco serán problema. Pero Barreiro no "completó el entrenamiento" de este inicio de semana.

Jonathan Barreiro en un entrenamiento con el Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Al gallego: "Se le han reproducido un poco las molestias que tenía en los isquios. Lo hemos parado porque, dado el conocimiento que tenemos de él y de su cuerpo, no queremos correr riesgos teniendo a "Djedo" y a él entre algodones", aclaró Ibon Navarro.

Killian Tillie, al margen del grupo

Por otra parte, "Killian Tillie está trabajando al margen del grupo", así que también hay que vigilar de cerca lo que pase con el francés. "Con Tyler Kalinoski, vamos controlando un poco las cargas, intentando, en la medida de lo posible, reducir los riesgos para que no haya muchos impactos en la zona dañada. Duarte entrenó el lunes, en la última parte estaba dolorido y paró. Este martes va a volver a entrenar, espero que esté bien. No está al 100 %, tiene dolor, pero en principio cuento con que estará para el partido", explicó el técnico cajista.

Noticias relacionadas

Killian Tillie ejecutando un tiro en el duelo ante el ALBA Berlín. / BCL Photo

Dudas, en la previa al recibir al Dreamland Gran Canaria

En general, un panorama incierto en demasiados jugadores. Dudas hasta el último momento con las que tendrá que ir dibujando, y borrando, en la pizarra el entrenador de Vitoria. "En principio no hay más, pero tenemos un entrenamiento este martes. Ya veremos", sentenció.