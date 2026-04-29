Basketball Champions League
Andalucía Televisión: Opción GRATIS y en abierto para ver los partidos del Unicaja en la Final Four de la BCL
La cadena autonómica retransmitirá en directo el jueves 7 la semifinal contra el AEK de Atenas y también el partido que jueguen los verdes el sábado, el del tercer y cuarto puesto o la gran final
La participación del Unicaja en la Final Four de Badalona podrá verse en Canal Sur a través de Andalucía Televisión. La presencia del cuadro malagueño en la fase final de la BCL que se disputará en el Olimpic badalonés podrá verse en directo, de forma gratuita, con la narración de Fernando Barbero y los comentarios del exjugador cajista Nacho Rodríguez.
Semifinal... y lo que venga
El primer partido que se televisará es la semifinal que el Unicaja disputará ante el AEK de Atenas, el jueves 7 de mayo, a partir de las nueve de la noche. El sábado 9 de mayo Andalucía Televisión ofrecerá igualmente el encuentro que dispute el Unicaja. Si es el partido por la tercera plaza, será a las cinco de la tarde. Y si disputa la gran final, la cita es a las ocho de la tarde.
Tercera ocasión
La lucha del Unicaja por lograr su tercer título de la Champions de la FIBA podrá seguirse en la tele de Andalucía, como ya ocurrió en las citas de Belgrado en 2024 y Atenas en 2025, en ambos casos con final feliz para los de Ibon Navarro, que levantaron el título continental.
Otras opciones
Además de Canal Sur en abierto y de forma gratuita, también tiene previsto emitir los partidos del Unicaja sin pago alguno Teledeporte y RTVE Play. Por su parte, la opción de Courtside, a través de DAZN, sí es previo pago de la suscripción.
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