Ibon Navarro, tras perder contra el Gran Canaria (100-101): "Es lamentable, me da vergüenza que un equipo profesional de la ACB falle 18 tiros libres"

El Unicaja dejó escapar un crucial partido, que acabó con polémica y en el que solo llegó al 50% de acierto desde la personal. Los tiros libres acabaron siendo decisivos y, a diferencia del Gran Canaria, los cajistas temblaron, y mucho (18/36). Ibon Navarro habló en la rueda de prensa postpartido sobre el duro golpe. El vitoriano fue contundente y reconoció que estaba de "mala hostia" al término de un choque en el que, explicó, le faltó al cuadro verde "consistencia y agresividad en defensa".

Valoración del partido

"Felicitar al Dreamland Gran Canaria por la victoria. Ha sido un partido que hemos empezado bien, con mucha energía. Es verdad que las rotaciones nos han restado acierto, consistencia y agresividad en defensa, pero creo que hemos empezado bien. Nos ha costado encontrar equilibrio y controlar el balance defensivo durante el segundo y tercer cuarto. Creo que hemos apostado por mantener un ritmo alto de partido, lo hemos hecho y ellos han respondido bien.

Han mantenido el acierto, creo que nos han atacado bien en campo abierto, no hemos estado bien a nivel de equilibrio, de controlar sobre todo las situaciones de Wong, de Carlos Alocén... Jugando a campo abierto, pisándonos pintura, doblando el balón muy fácil. Creo que con 30 segundos, 6 arriba, pasan todas las cosas que tenían que pasar para que juegues un partido así. El triple a tablero de Metu, ponemos a un pequeño para sacar el balón desde atrás, tener más espacio, perdemos el balón. Tenemos claro que no vamos a hacer falta ni de tres puntos, pero cambiamos todo para que no reciban ni Pelos ni Brussino y nos mete Wong un tiro de tres puntos punteado.

El Unicaja perdió este miércoles ante el Gran Canaria. / Álex Zea

En la prórroga, con un 6 de 13 tiros libres en un partido cerrado, es muy complicado. Pero hemos tenido la prórroga perdida, el equipo ha seguido trabajando y hemos tenido la opción de ganar en los últimos segundos. Hemos peleado demasiado ese rebote de ataque, hemos perdido equilibrio, hemos dejado a Olek recibiendo a Carlos Aloncén en carrera, nos ha pisado pintura y son los tiros libres que nos han costado el partido".

Acción de Aloncén, que define el partido

"Independientemente de si tiene Alberto una posición defensiva legal o no, yo creo que anda muy justo, pero esta era la acción de tiro. Si los árbitros la han visto perfectamente... será falta".

Un bochornoso 18/36 en tiros libres

"Somos el segundo peor equipo desde el tiro libre de la Liga. Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres un equipo profesional de la ACB, me da vergüenza. Y 6/13 en la prórroga. Es muy complicado".

Ibon Navarro hablando con Alberto Miranda en el duelo ante el Gran Canaria. / Álex Zea / LMA

¿Los nervios han posibilitado la derrota?

"Bueno, hay un saque de fondo, un rebote que perdemos el balón dándole de cualquier manera. Las prisas por ganar. Tener el partido para ganar y querer que se acabe ya. El partido no se acaba cuando tú quieres, se acaba cuando se acaba. Pero esa ansia por sacar el partido tal y como estaba nos ha podido pesar. Tomar malas decisiones, precipitarnos demasiado. A ver si por lo menos somos capaces de aprender de esto y sacar una buena lección, pues bienvenido sea".

¿Preocupación por la gestión del equipo de los instantes finales?

"Somos el segundo peor equipo en tiros libres. No, es una cuestión aislada. Lo que pasa que lo de hoy ha sido muy sangrante, pero también es verdad que el partido ha sido muy demandante a nivel físico para los dos equipos. Me ha sorprendido que ellos han llegado muy bien, nosotros también, pero pensábamos que a ellos les iba a costar más. Creo que ese triple de Metu, con muchísima fortuna... Creo que es un equipo que llevaba 1/4 y mete ese tiro a tablero, bien defendido además. Se dan todas las circunstancias que se pueden dar para perder. Hoy no podíamos ganar. Se tenía que dar todo para que perdiésemos. Ya está".

Perry, como líder

"Creo que estaba con sensaciones regulares a nivel de anotación. Ha hecho un buen partido, cogiendo a jugadores importantes en defensa. Al igual que James Webb, que ha hecho un muy buen partido a nivel defensivo. Creo que ha hecho un trabajazo con Brussino. Es verdad que ha asumido la responsabilidad. Ese parcial final, para ponernos con 6 puntos de diferencia, evidentemente lo ha liderado".

Kendrick Perry ante el Dreamland Gran Canaria. / Álex Zea / LMA

50 puntos en la pintura. ¿Ha faltado constancia defensiva?

"Ellos son un equipo de pisar mucho pintura. Al final, son jugadores de la pintura. Salvo Robertson e Brussino, los demás son jugadores de ir muy agresivos a la pintura. Me molesta mucho el partido que ha hecho Wong. Creo que ha hecho 8 de 10 y 6 canastas yendo a mano derecha. Esto me molesta mucho".

Tillie, Djedovic y Barreiro

"Killian está sin tiempo de competición y no ha hecho ningún entrenamiento completo. A Djedovic tenemos que esperar. Hay malas noticias, pero tenemos que esperar y parece que no va a poder volver, al menos a corto/medio plazo. Y Barreiro no ha estado al 100%, nos ha ayudado lo que ha podido. Esperemos que esté para el sábado".

Killian Tillie

"Sí, está con una molestia que ya comunicamos, en el abductor. Está con esas sensaciones extrañas. Ha hecho unas pruebas, no sale nada, pero no se encuentra bien. Y aunque se encuentre bien, lleva sin entrenar desde el día antes de Granada".

Noticias relacionadas

¿Cómo afecta esta derrota a corto plazo?

"Mira. Estoy de una mala hostia que ni te imaginas. Mañana se me tiene que pasar. Y pasado mañana a volver al tajo para preparar el partido contra Badalona. Eso es lo que nos va a doler, a mí y al resto".