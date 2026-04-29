Estos son los tres descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-Dreamland Gran Canaria de la jornada 30 de la Liga Endesa

Nihad Djedovic, Killian Tillie y Augustine Rubit son los tres jugadores que Ibon Navarro dejó fuera de la convocatoria para el partido liguero de este miércoles ante el Dreamland Gran Canaria, en el Palacio Martín Carpena. En el caso de los dos primeros, la baja se debe a cuestiones físicas, mientras que en lo que se refiere al pívot norteamericano, su ausencia es por motivos estrictamente técnicos.

Cupos justos

Con la baja de Djedovic y solo los 4 cupos justos que exige la competición (Alberto, Barreiro, Sulejmanovic y Balcerowski), la decisión de los otros dos descartes de Ibon Navarro estaba limitada a alguno de los extranjeros del equipo, siendo Rubit definitivamente el elegido, además del lesionado Tillie.

Ibon Navarro habla con Augustine Rubit. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Kravish y Tyson Pérez, otra vez entre los "12"

En la plantilla de 15 jugadores profesionales con la que cuenta Ibon Navarro, dos jugadores muy importantes que volvieron a la convocatoria son David Kravish y Tyson Pérez, Tanto el pívot de pasaporte búlgaro como el hispano dominicano siguen acumulando minutos y ritmo de competición tras sus lesiones de larga duración, especialmente la de Kravish, que le ha apartado seis meses de la competición.

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Hay que recordar que la próxima semana es la Final Four de la BCL en Badalona y que el deseo del staff técnico cajista es poder contar con todos los jugadores aptos para la gran cita por el título del baloncesto continental FIBA.