El Unicaja cae ante el Gran Canaria en un final de infarto y con polémica (100-101)

No se pueden fallar 18 tiros libres en un partido de baloncesto. No tiene ningún sentido hacer un paupérrimo 50% en tiros de 1 (18/36). Es verdad que el arbitraje no ayudó, pero esta vez pesan mucho más los casi 20 puntos que se fueron al limbo desde el tiro libre, que cualquier decisión arbitral, incluida esa ¿falta personal? final de Alberto sobre Alocén, que decidió el resultado final.

Liga Endesa | Unicaja - Dreamland Gran Canaria / Álex Zea

El caso es que el Unicaja perdió este miércoles su partido intersemanal de la jornada adelantada por la disputa de la Final Four de la BCL y vuelve a complicarse su presencia en el play off por el título. Tuvo el partido ganado varias veces, pero le faltó colmillo y ese acierto desde el 4.60 que Alocén sí tuvo a dos décimas del final. El base del Granca anotó los dos tiros libres y el 100-101 ya fue inamovible.

Los verdes perdieron una oportunidad de oro de crecer en la clasificación. Se quedan ahora con 16 victorias y tendrán que estar pendientes de lo que vaya haciendo el Surne Bilbao para amarrar el billete para las eliminatorias por el título. La situación no es límite ni mucho menos,, pero sí es cierto que es manifiestamente peor que antes de que el balón se lanzase al aire a eso de las 20 horas.

Partido equilibrado

Fue un partido raro. El Unicaja dominó el marcador, pero es verdad que para cada golpe de los de Ibon Navarro, hubo una contestación del Gran Canaria, que dio una imagen en Málaga de equipo competitivo que no está acorde a su posición en la tabla. A pesar de eso, da la impresión de que a los de Los Guindos se les escapó el triunfo, por muchos méritos que hicieran los claretianos durante los 45 minutos.

Liga Endesa | Unicaja - Dreamland Gran Canaria / Álex Zea / LMA

Inicio arrollador

El inicio del partido no hizo presagiar el desenlace final. Salió el Unicaja como un huracán. 5 puntos de Alberto y otros 5 de Tyson colocaron un 10-2 que obligó al Che a parar el partido. El inicio soñado. Siguió el equipo muy "enchufado" y la ventaja subió hasta un +15, con solo 5 minutos jugados: 19-4. Bien atrás, corriendo y con acierto. La receta ideal. Las rotaciones frenaron la "tormenta perfecta" de los cajistas y la diferencia se rebajó a 6, coincidiendo con el final del primer cuarto: 25-19. A partir de ahí ya nada fue igual.

Unicaja y Gran Canaria jugaron un partido de poder a poder. / Álex Zea / LMA

Siguió remando el "Granca" en los siguientes minutos. El partido entró en una dinámica totalmente distinta. La renta bajó hasta casi equilibrar el marcador, 36-34, con Pelos y Wong haciendo pupa. Le faltó mucho acierto al Unicaja en ese tramo final del primer tiempo. Los tiros dejaron de entrar y el partido se fue al descanso con todo por decidir: 44-43. Combate nulo tras 20 minutos.

Igualdad

Volvió mejor del vestuario el Unicaja. Metió una marcha más en defensa y aunque no estuvo fino en ataque sí le dio para poner una pequeña ventaja de 6-7 puntos a favor. Gran impacto ese rato de un Tyson Pérez que asumió galones en ataque. El "Granca" hizo la goma, fue y vino en el marcador, pero tampoco hubo resolución final con 10 minutos por jugarse: 69-65. Pelos y Wong tuvieron mucha culpa de que el Unicaja y el Carpena no estuvieran más tranquilos antes del cuarto definitivo.

El intercambio de golpes en el esprint final fue total. El "Granca" devolvió cada arreón cajista agarrándose al partido de cualquier manera. El partido entró en los 5 minutos finales con 4 arriba los malagueños. Lástima en ese tramo lo de los tiros libres, que impidieron una mayor ventaja. Un par de triples de Perry tampoco valieron para decidir un partido que se fue a la prórroga (87-87). Tuvo un último ataque el Unicaja con 9.7. Valía cualquier cosa para ganar: un tiro libre, una canasta debajo del aro, un tiro a media distancia... pero Perry se jugó un triple de 8 metros que escupió el aro.

Los jugadores rodean a Ibon Navarro. / Álex Zea

Prórroga

Pelos y Wong, Wong y Pelos lideraron a su equipo en el arranque del tiempo extra. El Granca se puso por delante y se fue de 4. El Unicaja también aguantó el arreón hasta el punto de ponerse por delante, 100-99 antes de esa jugada final en la que los árbitros vieron una falta de Alberto Díaz sobre Alocén que...

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