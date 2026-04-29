El Unicaja mide su pulso al play off ante un Gran Canaria en plena lucha por la permanencia

La temporada encara su fase más interesante y exigente, que empieza a delimitar el rumbo que acabará tomando cada equipo. El partido de este miércoles (20.00 horas), correspondiente a la jornada 30, que se disputará en el Martín Carpena, enfrenta a dos conjuntos con objetivos muy distintos en este tramo final de la campaña en la Liga Endesa. El Unicaja buscará mantener las sensaciones y resultados recuperados, en parte, ante el Hiopos Lleida, para no complicarse su presencia en el play off. Mientras, el Dreamland Gran Canaria, necesita triunfos para poder olvidarse del descenso y empezar a dejar atrás este curso tan negativo.

El play off, en la mira cajista

Los de verde y morado llegan en una situación de máxima exigencia clasificatoria. El Unicaja ocupa la octava posición con un balance de 16-12, justo en el último puesto que da acceso a los play off por el título en la Liga Endesa. La ventaja es mínima, ya que el Surne Bilbao Basket (9º, 15-13) aprieta por detrás, lo que obliga a los malagueños a no fallar en casa. Sobre todo teniendo en cuenta que, tras el choque ante los canarios, se sucederán tres duelos (Joventut, Burgos y UCAM Murcia) a domicilio.

El Carpena, precisamente, fue el escenario donde el equipo verdimorado rompió su mala dinámica tras encadenar cinco derrotas consecutivas, reencontrándose con una victoria ante el Hiopos Lleida que le permitió recuperar sensaciones en un momento decisivo del curso.

Enfrente estará un Dreamland Gran Canaria que llega en la 16ª posición con un registro de 8-20, luchando por alejarse de la zona baja. Los isleños miran de reojo al descenso, con el MoraBanc Andorra (7-21) a solo un triunfo, por lo que cada partido se convierte en una final para los insulares.

Dudas en la plantilla cajista

La situación médica no da tregua a Ibon Navarro. La enfermería sigue siendo protagonista, aunque con algunas buenas noticias. David Kravish y Tyson Pérez ya volvieron a la dinámica de partido y siguen trabajando para terminar de ajustar engranajes.

Sin embargo, siguen existiendo varias incógnitas. Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic y Killian Tillie son los principales nombres bajo vigilancia. Ibon Navarro ve “precipitado” el regreso de Djedovic, que arrastra molestias en el sóleo, aunque su presencia podría depender de la necesidad de completar los cupos ACB. Son cuatro los exigidos y el Unicaja dispone del gallego, el bosnio formado en el Barça, Alberto Díaz, Tyson Pérez y Balcerowski.

Duarte, Perry, Balcerowski, Barreiro y Tillie, durante un partido reciente de Liga Endesa en el Martín Carpena. / Gregorio Marrero """

Barreiro, por su parte, no completó el entrenamiento del lunes por molestias en el isquio, mientras que Tillie trabaja al margen del grupo. A esto se suman la inmovilización del dedo roto de Alberto Díaz, que no le debe impedir seguir disponible; el control de cargas en Tyler Kalinoski y las molestias de Duarte.

El Gran Canaria, renovado y en crecimiento

El Dreamland Gran Canaria llega a Málaga con aire renovado tras la llegada de Néstor “Che” García al banquillo por Jaka Lakovic. El técnico argentino ha tomado el mando en busca de una reacción que el equipo ya ha empezado a mostrar.

En sus últimos encuentros, los canarios compitieron ante Baskonia (88-86) y Zaragoza (74-78), y lograron una victoria importante frente al Bàsquet Girona (100-90). En ese partido brilló especialmente Nicolás Brussino.

El cambio es evidente, especialmente en "el nivel defensivo", tal y como apuntó Ibon Navarro en la rueda de prensa previa al encuentro. Además, el técnico vitoriano aseguró que "la llegada del ‘Che’ transmite mucha energía, positivismo y confianza. Es un tipo de persona que les va a ayudar mucho a gestionar esa situación". El conjunto insular busca ahora sumar fuera de casa para alejarse definitivamente del peligro.

El Dreamland Gran Canaria celebrando su victoria ante el Bàsquet Girona. / ACB PHOTO (Miguel Henríquez).

Un duelo clave antes de una semana decisiva

El encuentro ante el Gran Canaria es el primero de una exigente semana para el Unicaja, que también visitará al Joventut este sábado (18.00 horas) antes de centrarse en la Final Four de la Basketball Champions League, precisamente, de Badalona.

Noticias relacionadas

Con la clasificación liguera aún en juego y el desgaste acumulado de la temporada, el equipo malagueño afronta un partido que puede marcar sus opciones en la tabla por el play off… y su tranquilidad en el tramo final del curso.