Estas son las cuentas para el play off: ¿Qué necesita hacer el Unicaja para estar en la lucha por el título?

El Unicaja se ha metido en un problema que hace apenas un par de meses parecía muy lejano. La derrota ante el Dreamland Gran Canaria, en partido adelantado de la jornada 30, ha dejado al equipo malagueño en una situación bastante incómoda en la pelea por disputar el play off por el título de la Liga Endesa el próximo mes de junio. A 5 jornadas del final de la Fase Regular, no hay casi margen de error. Ya no hay red. Y ahora toca sacar la calculadora y hacer cuentas.

Octavos, pero con el Surne muy cerca

El balance del conjunto de Ibon Navarro en la clasificación es de 16 victorias y 13 derrotas. La cifra mantiene al Unicaja dentro de la pelea, pero con la amenaza directa del Surne Bilbao, noveno clasificado, que marcha con 15-13 y que todavía tiene seis partidos por delante. Es decir, el equipo vizcaíno no solo está a tiro, sino que además dispone de un encuentro más para intentar alcanzar o superar a los malagueños en esta recta final de la Fase Regular.

El Surne Bilbao, noveno en la clasificación. / ACBPhoto-Aitor Arrizabalaga

Calendario Unicaja

El calendario no es nada fácil para el Unicaja, pero tampoco para el Surne. Los verdes tienen por delante cinco partidos, cuatro de ellos lejos del Carpena. La primera parada será este sábado en Badalona, a las 18:00 horas, frente al Joventut, uno de los equipos que tiene por delante en la clasificación con un balance de 17-11. El duelo tiene una doble lectura: una victoria permitiría a los malagueños engancharse a los verdinegros y dar un golpe de autoridad; una derrota, en cambio, dejaría al Unicaja a dos triunfos del Joventut con solo cuatro jornadas por disputar, centrados ya solo en poder aguantar la octava plaza.

Calendario del Unicaja. / ACB

Después llegará otra salida, esta vez a Burgos, el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas. Tres días más tarde, el domingo 17 de mayo a las 12:30, tocará visitar al UCAM Murcia, otro desplazamiento de enorme exigencia en una pista siempre complicada. El único "presunto" respiro en casa será el sábado 23 de mayo, a las 18:00 horas, ante el Breogán. Y el cierre de la Fase Regular será en el Buesa Arena contra el Baskonia, todavía con fecha y hora por determinar.

Es un final duro, de máxima exigencia física y mental. El Unicaja se ha acostumbrado en los últimos años a convivir con objetivos grandes, títulos y citas europeas, pero la ACB no perdona los despistes. La derrota ante el Gran Canaria ha estrechado el camino y ha convertido ahora cada partido pendiente en una final por seguir en la lucha por el título.

Calendario Surne Bilbao

El Surne Bilbao, flamante bicampeón de la FIBA Europe Cup, es el gran rival del Unicaja por la octava plaza. A los vizcaínos les queda un calendario algo más amable que el de los verdes, pero también plagado de exigencia. En Miribilla recibirán al Granada, al Real Madrid y al Girona. A domicilio, tendrán que visitar al Hiopos Lleida, al Valencia Basket y a La Laguna Tenerife.

Calendario Surne Bilbao. / ACB

El calendario bilbaíno tiene trampas, pero es obvio que también oportunidades. Los duelos ante Real Madrid y Valencia, dos equipos de Euroliga, podrían llegar en un contexto más propicio si sus focos están repartidos en otros objetivos. Además, los partidos ante Granada, Girona o Lleida aparecen como citas en las que el Surne Bilbao puede sumar si mantiene la dinámica positiva que le ha llevado a conquistar de nuevo la FIBA Europe Cup.

Las cuentas

La lectura es clara: el Unicaja necesita reaccionar. Las cuentas (de la lechera) pasan por ganar tres de los cinco partidos que quedan. No es una garantía matemática absoluta, porque dependerá también de lo que haga el Surne Bilbao, pero sí parece un camino más fiable para sostener la plaza entre los ocho primeros y llegar al play off, ya que obligaría al equipo vasco a ganar 4 de 6 para superar a los verdes. Y eso no será nada sencillo para ellos.

Las cuentas no admiten muchas interpretaciones. Con dos victorias, el Unicaja podría quedarse corto y obligado a esperar tropiezos de Bilbao. Con tres, aumentaría de forma notable sus opciones de play off y parece que podría valer. Con cuatro, dejaría prácticamente encarrilado el billete. Pero el calendario obliga a sumar al menos un par de ellas lejos del Martín Carpena, en escenarios exigentes y ante rivales que también se juegan mucho.

El Surne de Ponsarnau, un enemigo incómodo para el Unicaja de cara a una laza en el play off. / ACBPhoto-Aitor Arrizabalaga

El Unicaja se ha complicado la vida, pero todavía depende de sí mismo. Esa es la mejor noticia dentro de un panorama que se ha puesto cuesta arriba. El reto está claro: competir fuera, proteger el único partido que queda en el Carpena y sumar lo suficiente para que la temporada no se quede sin la pelea final por el título. El play off está en juego y la calculadora ya está sobre la mesa.