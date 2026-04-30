El jugador del Unicaja, Melwin Pantzar, campeón de la Copa Europa FIBA con el Surne Bilbao Basket

Melwin Pantzar llegará el próximo verano al Unicaja con un título continental debajo del brazo. El Surne Bilbao, equipo en el que el base sueco juega cedido este curso por el conjunto verde y morado, revalidó este miércoles su título de campeón de la Copa Europa, la segunda competición del básket FIBA. El Surne derrotó con autoridad por 89-74 al PAOK griego, en la vuelta de la final disputada en un Bilbao Arena abarrotado por diez mil aficionados y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida jugado en Salónica.

Gran partido de Pantzar

El equipo de Jaume Ponsarnau se sobrepuso a un buen inicio de los griegos y fraguó su triunfo en una gran segunda parte. Liderados por un Margiris Normantas (17 puntos) que se echó al equipo a sus espaldas en los momentos más complicados, los 'hombres de negro' firmaron una excelente labor coral, clave en este nuevo éxito, a la que colaboraron los puntos de Darrun Hillard (16), MVP de la final, Luke Petrasek y el cajista Melwin Pantzar, ambos con 14, pero también los intangibles del resto de la rotación.

Melwin Pantzar, durante el partido contra el PAOK. / EFE/LUIS TEJIDO

Fichaje estratégico

El fichaje de Pantzar por el Unicaja se fraguó a finales de la temporada pasada y se considera un movimiento clave del club cajista para su próximo proyecto, incorporando a partir del próximo verano un base que rejuvenecerá una posición en la que seguirán con contrato Kendrick Perry y Alberto Díaz. Además, Pantzar es cupo de formación, por haber sido canterano del Real Madrid, por lo que su incorporación es también una operación estratégica a la hora de sumar los cinco cupos que exige la competición internacional, cuatro en el caso de las convocatorias de la Liga Endesa

Ficha

89.- Surne Bilbao (19+24+27+19): Frey (9), Normantas (17), Hilliard (16), Petrasek (14), Hlinason (9) -quinteto inicial- Pantzar (14), Jaworski (5), Krampelj (-), Bagayoko (2), Sylla (-) y Font (3).

74.- PAOK BC (23+18+16+17): Tyree (19), Beverley (9), Persidis (-), Melvin (4), Moore (11) -quinteto inicial- Allen (9), Koniaris (2), Omoruyi (7), Dimsa (13) y Fillios (-).

Parciales: 19-23, 43.41 (descanso), 70-57 y 89-74 (final).

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Árbitros: Gvidas Gedvilas (Lituania), Peter Praksch (Hungría) y Martin Vulic (Croacia). Eliminaron por cinco faltas a Beverley (m.32).