El AEK recupera a su estrella, James Nunnally, para la semifinal europea contra el Unicaja

El AEK Atenas continúa preparando la semifinal europea contra el Unicaja. El equipo griego vive desde hace días en modo Final Four, con todos los focos puestos en la cita del próximo 7 de mayo en Badalona, donde se jugará ante el equipo cajista una plaza en la gran final de la Basketball Champions League. Y en esa cuenta atrás, el cuadro dirigido por Dragan Sakota ha recibido una noticia de enorme importancia: James Nunnally, su gran referencia exterior, se recupera a tiempo de su esguince de tobillo y apunta a estar disponible para medirse al Unicaja, el próximo jueves, desde las 21 horas, en la que será segunda "semi" de la Final Four de la BCL Badalona 2026.

Nunnally y Dragan Sakota celebran el pase a la Final Four. / BCL

Plan de recuperación

El alero estadounidense continúa trabajando al margen de sus compañeros, dentro de un plan específico de recuperación, pero ya cuenta con el alta médica y las sensaciones son positivas. La idea en el club ateniense es que vaya incrementando la carga en los próximos días para llegar en las mejores condiciones posibles a la semifinal. En Grecia ya se habla de una auténtica carrera contrarreloj, aunque con optimismo, para que Nunnally pueda estar a las órdenes de Sakota en el partido más importante de la temporada para el AEK.

Alarma Nunnally

La lesión encendió las alarmas el pasado fin de semana. Nunnally sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la víspera del encuentro de Liga griega contra el Olympiacos, disputado el 25 de abril, y se quedó fuera de la convocatoria. El AEK cayó en su pista por 84-94 ante el conjunto rojiblanco, en un partido en el que compitió hasta el final, pero que terminó perdiendo tras no poder sostener su ventaja en la segunda mitad. Desde entonces, los atenienses no han vuelto a tener partido oficial y todo su trabajo está enfocado ya en el cruce continental contra el Unicaja.

James Nunnally. / BCL

Jugador fundamental

Nunnally no es un jugador cualquiera. El estadounidense, de 2,01 metros, llegó al AEK el 1 de enero como un fichaje de impacto, con experiencia en Euroliga, NBA y grandes escenarios europeos. En la Basketball Champions League promedia 13,1 puntos, 3,6 rebotes y 3,1 asistencias, números que reflejan su peso dentro de un equipo que ha encontrado en él un anotador fiable, un generador desde el perímetro y un jugador capaz de asumir responsabilidades en finales apretados. Sobre todo este aspecto le hace ser un jugador diferencial ya que Nunnally siempre ha aparecido en los finales apretados en los que su equipo le ha necesitado.

Su importancia quedó clara en la eliminatoria de cuartos ante el Joventut. El AEK eliminó al anfitrión de la Final Four en una serie muy exigente y Nunnally fue uno de los jugadores que cerró la clasificación en el tercer partido, anotando desde el tiro libre los puntos definitivos del 72-67. Ese triunfo metió al conjunto ateniense en Badalona y dejó a la Penya sin la posibilidad de jugar la fase final en su propio pabellón.

Nunnally, estrella del AEK. / BCL

Días claves

Los próximos días serán decisivos para la recuperación del ex del Fenerbahce. Nunnally no ha vuelto todavía al trabajo grupal con normalidad, pero el escenario ha cambiado: de la alarma inicial por el esguince se ha pasado al optimismo. El AEK descansa de la competición oficial desde la derrota contra el Olympiacos, prepara con mimo la semifinal y confía en llegar a Badalona con su gran nombre propio sobre el parqué. Para los griegos, recuperar a Nunnally a tiempo es casi un fichaje de última hora antes de jugarse la temporada europea ante el Unicaja.

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Rival "conocido"

El Unicaja-AEK del próximo jueves será la repetición de la semifinal jugada hace ahora un año en la Final Four de Atenas. Para el Unicaja, la recuperación de Nunnally aumenta la dificultad de una semifinal que será muy exigente. El AEK es un rival físico, veterano y con talento en varias posiciones. Con Nunnally, Sakota gana amenaza exterior, lectura, experiencia y capacidad para castigar en el uno contra uno. Sin él, el equipo griego perdía una pieza capital. Con él, aunque todavía falte por ver en qué estado competitivo llega a Badalona, el AEK recupera a su estrella para el gran reto europeo.