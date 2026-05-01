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Guillem Vives, base del Joventut: "El Unicaja es un rival directo, queremos ganar y mirar hacia arriba"

El base del Joventut confía en que su equipo derrote a los verdes "para recuperar sensaciones"

Guillm Vives, jugador del Joventut.

Guillm Vives, jugador del Joventut. / Joventut

Emilio Fernández

Emilio Fernández

El base Guillem Vives habló en la previa del partido de este sábado en el Olimpic entre el Joventut y el Unicaja (18 horas), dos equipos que luchan por posicionarse lo mejor posible en la zona del play off por el título. El base de la Penya explicó: "Unicaja es un rival directo, un rival con un nivel muy alto. Tenemos una oportunidad para volver a coger sensaciones después del último partido en Lugo que a todo el mundo nos dejó un mal sabor de boca. Y qué mejor que hacerlo en casa, en el Olímpic, contra un rival así. Esperamos tener la energía necesaria para dominar el partido, para ser nosotros los que proponemos nuestro juego y tener la iniciativa en ataque y en defensa. Llevar nuestro partido al terreno que quiere Dani, y con el que estamos trabajando”.

Momento irregular

El ASISA Joventut se llevó un duro golpe contra el Río Breogán, pero el equipo quiere enviar un mensaje de ganas y entrega. Confiesa el base catalán que "siempre miramos hacia arriba. El grupo tiene la ambición de volver a mirar posiciones de cuarto o quinto. La liga es competitiva, nos viene un rival directo y tenemos que ver dónde queremos terminar la temporada, y eso lo mostraremos el sábado".

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Antes de la Final Four

Será un partido un poco raro para un Unicaja que la próxima semana volverá a Badalona para jugar la F4 de la BCL. Explica Vives que "no sé cómo van a preparar el partido. Unicaja no tiene mejor test que afrontar un partido como el nuestro, en el mismo campo, contra un rival de los mejores de la BCL y con su gente. Creo que ellos no cambiarían la situación, el tema es que nosotros debemos estar centrados, en hacer un partido intenso y llevar a la gente a nuestro terreno para que nos puedan ayudar como nos están ayudando".

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