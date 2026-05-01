Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista completa de candidatosOperación policial en La TrinidadGarcía CaparrósLos malagueños regresan al AVE directoComercios en el Puente del 1 de mayoDerribo en Puerto de la TorreCortes de tráfico en MálagaPueblo blanco de Málaga
instagramlinkedin

Liga Endesa

Todo sobre el Joventut-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión

Los de Ibon Navarro, con problemas para mantener su puesto en el play off, visitan a la Penya en la misma cancha en la que a partir del jueves jugarán la Final Four de la BCL 2026

Joventut y Unicaja se ven las caras en el Olimpic.

Joventut y Unicaja se ven las caras en el Olimpic. / Álex Zea

Emilio Fernández

Emilio Fernández

El Unicaja, tras la dolorosa derrota del miércoles en el Carpena, contra el Dreamland Gran Canaria, visita este sábado al Asisa Joventut en el Olimpic de Badalona. Los catalanes, que se han quedado sin plaza en el Top 4 europeo, serán una dura prueba de fuego para un Unicaja irregular y con necesidad de sumar victorias ligueras

Clasificación

Los verdes afrontan la jornada 29 de la Liga Endesa en el octavo puesta de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Con un balance de 16-13 en la tabla, los de Ibon Navarro solo tienen un triunfo más que el Surne Bilbao (noveno), que tiene un partido menos jugado y que este fin de semana recibe en Miribilla al colista Granada, tras proclamarse el miércoles campeón de la FIBA Europe Cup.

Bajas

A pesar de que hay que esperar a cómo se han recuperado los jugadores del partido intersemanal, sí parece claro que Nihad Djedovic y Killian Tillie seguirán siendo bajas. Ibon tendrá que hacer tres descartes, con Augustine Rubit como posible candidato a ser el tercer nominado por el entrenador cajista.

Nihad Djedovic e Ibon Navarro, antes de emprender el viaje.

Nihad Djedovic e Ibon Navarro. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Horario del Joventut-Unicaja

El encuentro contra el equipo entrenado por Dani Miret se jugará este sábado, a partir de las 18 horas, en el Palau Olimpic de Badalona.

Noticias relacionadas

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los badaloneses se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, también se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la malagueña Juguetes Carrión tras 70 años de actividad: "Hay cada vez menos niños y se acorta la edad de juego"
  2. Derriban uno de los edificios más emblemáticos del Puerto de la Torre, de 122 años: 'Merecía haber permanecido para las generaciones venideras
  3. El monumento a la Desbandá en Málaga supera la recaudación mínima en goteo.org y encara la recta final
  4. Una empresa de Málaga, víctima de una estafa mediante correos electrónicos fraudulentos
  5. Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el puente del 1 de Mayo
  6. Guerra de clanes en La Trinidad: de la porra ‘matakukos’ al subfusil Skorpion para controlar los narcopisos del barrio
  7. Cuidado con aparcar el coche de esta forma tan común: la DGT avisa de multas de 500 euros y la pérdida de 6 puntos a los conductores malagueños que lo hagan
  8. Así serán las cinco jornadas finales por el ascenso y el play off del Málaga CF y sus siete rivales

Todo sobre el Joventut-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión

Todo sobre el Joventut-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión

El último ultimo psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

El último ultimo psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

El PP de Málaga arranca la campaña: "Las mayorías solo se pierden si las damos por perdidas o si las damos por ganadas"

El PP de Málaga arranca la campaña: "Las mayorías solo se pierden si las damos por perdidas o si las damos por ganadas"

El CAB Estepona hace sufrir al poderoso Zaragoza (68-84)

El CAB Estepona hace sufrir al poderoso Zaragoza (68-84)

A prisión tres de los detenidos en la gran redada de La Trinidad

A prisión tres de los detenidos en la gran redada de La Trinidad

La Capilla del Rescate de la calle Agua recupera sus pinturas murales tras las obras de restauración contra la humedad

La Capilla del Rescate de la calle Agua recupera sus pinturas murales tras las obras de restauración contra la humedad
Tracking Pixel Contents