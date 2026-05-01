Todo sobre el Joventut-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión

El Unicaja, tras la dolorosa derrota del miércoles en el Carpena, contra el Dreamland Gran Canaria, visita este sábado al Asisa Joventut en el Olimpic de Badalona. Los catalanes, que se han quedado sin plaza en el Top 4 europeo, serán una dura prueba de fuego para un Unicaja irregular y con necesidad de sumar victorias ligueras

Clasificación

Los verdes afrontan la jornada 29 de la Liga Endesa en el octavo puesta de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Con un balance de 16-13 en la tabla, los de Ibon Navarro solo tienen un triunfo más que el Surne Bilbao (noveno), que tiene un partido menos jugado y que este fin de semana recibe en Miribilla al colista Granada, tras proclamarse el miércoles campeón de la FIBA Europe Cup.

Bajas

A pesar de que hay que esperar a cómo se han recuperado los jugadores del partido intersemanal, sí parece claro que Nihad Djedovic y Killian Tillie seguirán siendo bajas. Ibon tendrá que hacer tres descartes, con Augustine Rubit como posible candidato a ser el tercer nominado por el entrenador cajista.

Nihad Djedovic e Ibon Navarro. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Horario del Joventut-Unicaja

El encuentro contra el equipo entrenado por Dani Miret se jugará este sábado, a partir de las 18 horas, en el Palau Olimpic de Badalona.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los badaloneses se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, también se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.