Joventut-Unicaja: Visita liguera a Badalona antes de la Final Four

Solo 5 días antes de que el Unicaja arranque en Badalona su defensa del título europeo, el próximo jueves, con la semifinal europea contra el AEK, los verdes visitan este sábado ese mismo escenario para jugar un partido importantísimo en el camino hacia el play off por el título de la Liga Endesa.

Espera, desde las 18 horas, el Joventut para un duelo entre dos rivales directos para ocupar plaza en el Top 8 de la competición ACB. Un partido de máxima exigencia en el que el Unicaja deberá sacar lo mejor de sí mismo, si es que quiere sumar y no comprometer más todavía su actual octava plaza en la clasificación.

Mal momento

Llega el Unicaja con dudas a Badalona. Y no me refiero solo a las físicas de Djedovic, Tillie, Duarte, Kalinoski y compañía... También dudas respecto al estado anímico de un equipo que perdió entre semana con el Dreamland Gran Canaria en el Martín Carpena y que no acaba de recuperar sensaciones.

Después del 18 de 36 en tiros libres contra los claretianos, la primera mejora en Badalona debe ser aprovechar más cada vez que los verdes acudan a la línea de 4,60. Con esos porcentajes no se le puede ganar a nadie.

Duarte, en una acción contra el Joventut. / Älex Zea

El Joventut, que se quedó fuera de su Final Four, perdió contra el Breogán el fin de semana pasado y tampoco está para tirar cohetes. Ante Tomic no jugará y Simon Birgander está entre algodones. Con el juego interior verdinegro bajo mínimos, aprovechar los centímetros de Balcerowski y el aire fresco que ha traído Kravish en la pintura se antoja como una gran baza para poder ganar este «finde» en el Olimpic.

Ricky, estrella del Joventut

El Asisa Joventut que dirige Daniel Miret despliega un juego físico que tiene su reflejo en las estadísticas, donde es el cuarto mejor equipo de la Liga Endesa en rebotes totales (36,75) y en rebotes defensivos (25,93). Además, la influencia de su juego interior se traduce en que es el tercer conjunto de la competición que más tiros de 2 anota (22,29).

En cuanto a la plantilla, los verdinegros están liderados por Ricky Rubio, quien está asumiendo aún más galones por la baja por lesión de Ante Tomic. El base de El Masnou firma 12,8 puntos, 5,2 asistencias, 3,4 rebotes y 1,4 robos para 15,8 de valoración, bien secundado por Ludde Hakanson (8,4 puntos, 2,3 asistencias) y Guillem Vives (4,1 puntos, 1 asistencia).

En el perímetro, los puntos del combo Cameron Hunt (16,7 tantos, 2,9 asistencias, 1,9 rebotes) son la principal amenaza de la Penya, que también cuenta con la versatilidad de Yannick Kraag (5,6 puntos, 5 rebotes), Adam Hanga (6,2 puntos, 3,3 rebotes, 1,6 asistencias) y Miguel Allen (2,4 puntos).

En la pintura, la baja de Ante Tomic (12,7 puntos, 6,1 rebotes, 17 de valoración), ausente por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha desde mediados de marzo, marca a un juego interior que, sin embargo, posee mucha dinamita. Los ala-pívots Jabari Parker (11 puntos, 4,2 rebotes), Michael Ruzic (6,1 puntos, 3,7 rebotes) y Henri Drell (4,6 puntos, 3,2 rebotes) y el también dudoso Simon Birgander (7,3 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias, casi un tapón) componen una batería interior de nivel capaz de poner en apuros a cualquiera.

Suljmanovic y Hakansson. / Álex Zea

Partido para volver a empezar

La cita será a partir de las 18 horas, con DAZN y #Vamos en directo. Estamos ante el último partido antes de la Final Four en este mismo escenario del Olimpic. Hay mucho en juego como para pensar en lo que esté por venir la próxima semana. No se le ha dado muy bien al Unicaja, tradicionalmente, visitar al Joventut en su cancha. Pero las estadísticas están para romperse. Ganar sería dar un paso al frente vital hacia el play off y espantar fantasmas antes de la gran semana europea. El reto, desde luego, es mayúsculo. ¿Aparecerá la mejor versión del Unicaja?... Ojalá.