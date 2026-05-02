Liga Endesa
ACB, Unicaja y Joventut buscan una fecha muy difícil para jugar la segunda parte del Olímpic
El calendario de cajistas y verdinegros no encuentra un hueco común en este mes de mayo que no suponga disputar, para alguno de los dos, tres partidos en una semana con el final de la temporada regular marcado el día 29
El Joventut-Unicaja que debía abrir este sábado la jornada 29 de la temporada regular de la Liga Endesa va a terminar mucho más tarde lo esperado y es que problemas tecnológicos han obligado a suspender el encuentro al descanso. Así que la pregunta es más que evidente en estos momentos: ¿cuándo se va a celebrar la segunda parte del encuentro?
El calendario es el gran punto de conflicto para todas las partes. El vuelo de la expedición cajista, fijado este sábado para las 22.25 horas, ha sido el que ha acelerado la tensa espera en el pabellón verdinegro-que acoge el 7 y el 9 la Final a Cuatro de la BCL- y ahora hay que buscar un nuevo hueco que se antoja dificilísimo en un mes de mayo muy cargado para todos.
Calendario del Unicaja
La hoja de ruta de los de Los Guindos está clara. Esta próxima semana copa todas las miradas la competición continental y la lucha decisiva por el título: el jueves será la semifinal contra el AEK y, según ese resultado, el sábado llegará la gran final o el partido por el tercer y cuarto puesto. No hay descanso alguno porque el jueves 14, el Unicaja deberá viajar para enfrentarse al Recoletas Salud San Pablo Burgos de Yannick Nzosa y Augusto Lima para cerrar la semana (domingo 17) en la pista del UCAM Murcia.
No es hasta después de ese cruce cuando aparece un pequeño alto en el camino. Los de Ibon Navarro tienen seis días hasta el siguiente partido, ya en el Carpena, frente al Río Breogán el sábado 23. La última jornada llegará el día 29 frente al Baskonia en Vitoria, aunque esto puede cambiar según los horarios unificados que se produzcan de acuerdo con los objetivos.
Calendario del Joventut
No anda el Joventut mucho mejor, aunque sin 'su' Final Four esta semana. El conjunto de Dani Miret reaparecerá en escena el sábado 14 de mayo frente al MoraBanc Andorra. Seguirá frente al Real Madrid (17 de mayo) y seguidamente La Laguna Tenerife (20 de mayo, recuperando aquí ese partido aplazado por la clasificación aurinegra a la semifinal continental). Es decir, el hueco que se le abre al Unicaja en el calendario no existe en absoluto para la Penya. Solo cuatro días después, el 24, se enfrentan también al Recoletas Salud San Pablo Burgos y en la última jornada al Bàsquet Girona.
¿Por qué no el domingo?
Así que ni Unicaja ni Joventut coinciden en el calendario para abrir un hueco con el que dar continuidad a ese 53-33 en el Olímpic. No era una opción hacerlo este domingo, ya que el club de Los Guindos no disponía ni de noche de hotel ni tampoco de avión en la jornada dominical para poder quedarse en Badalona un día más.
Así que la decisión se antoja dificilísima. No es cualquier asunto este Joventut-Unicaja porque hay muchas miradas puestas de cara a la lucha por los puestos del play off. Habrá que ver al acuerdo al que lleguen tanto la ACB como también los dos clubes, pero el calendario no lo va a poner nada fácil.
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