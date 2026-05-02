Chris Duarte se queda fuera de la convocatoria del Unicaja ante el Joventut en Badalona

Segunda cita semanal para el Unicaja y nuevos descartes para Ibon Navarro. El entrenador vitoriano no repitió los mismos desconvocados que en el duelo adelantado de la jornada 30 que se disputó el pasado miércoles. Nihad Djedovic, Killian Tillie y, como novedad, Chris Duarte son los tres jugadores que no se vistieron de corto para librar el partido ante el Joventut de Badalona de Liga Endesa de este sábado (18.00 horas).

Atención a los cupos

La ACB exige cuatro cupos por partido. El Unicaja dispone de cinco nombres que cumplen esa condición a ojos de la competición nacional (Alberto, Barreiro, Djedovic, Sulejmanovic y Balcerowski). Ante las declaraciones de Ibon Navarro tras la derrota con el Dreamland Gran Canaria sobre que Djedo "parece que no va a poder volver en un corto/medio plazo", la decisión de los otros dos descartes seguía limitada a alguno de los no JFL del equipo.

Kravish, Tyson Pérez y Kalinoski se mantienen disponibles

El conjunto de Los Guindos tiene, debido a las diferentes adversidades ocurridas durante el curso, una plantilla con 15 fichas. La vuelta de David Kravish y Tyson Pérez tras 6 y 2 meses, respectivamente, ha supuesto un paso importante para el equipo. Por su parte, Tyler Kalinoski, que siguió un plan de descanso de los partidos para intentar mejorar su lesión en la mano, también sigue compitiendo.

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Previa de la BCL

En apenas unos días, los cajistas volverán a viajar a Badalona. Pero, esta vez, será para competir en Europa e intentar revalidar su condición como bicampeón de la BCL. El choque de este sábado servirá también como previa en el que será el escenario de la Final Four. Desde el staff verde y morado se está intentando cuadrar cargas y afinar molestias para que todos los jugadores estén disponibles para la última fase de la competición más importante de la FIBA.