Suspendido el Joventut - Unicaja en el descanso con 53-33 en el marcador

El Unicaja no pudo completar su duelo ante el Joventut correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa. La cita sufrió un aplazamiento en el descanso (53-33) por problemas técnicos insalvables con el videomarcador. Después de que el choque, previsto para las 18.00 horas, comenzase 27 minutos tarde, la vuelta del parón volvió a traer problemas que ya no tuvieron solución. Los cajistas esperaron hasta las 20.00 horas antes de marcharse, es decir, unos 30 minutos desde que debería haber comenzado el tercer cuarto. Los de Ibon Navarro tenían su vuelo previsto para las 22.25 horas, además de no disponer de hotel en la ciudad catalana para una hipotética continuación este domingo.

Retraso inicial y tras el descanso

A solo 5 días de que la FIBA decida en el Olimpic de Badalona el nombre del mejor equipo de su competición, resulta realmente incomprensible que haya fallos tan graves con el marcador. El Unicaja tuvo paciencia, esperó hasta que no tuvo más remedio y se fue de la pista, directo al aeropuerto, aplaudido por la afición verdinegra, respetuosa ante la decisión del club cajista.

Primera mitad

Antes del aplazamiento se disputaron dos cuartos, en los que el Unicaja jugó tan, tan, tan mal que hasta vio peligrar el buen average de 22 puntos que consiguió en el Martín Carpena en la primera vuelta. La Penya arrolló a los malagueños, con unos grandes porcentajes desde el triple (10/14), todo lo contrario a los de Ibon Navarro (5/18). De nuevo, sin demasiada alma, la primera mitad no prometía para los cajistas (53-33).

Joventut - Unicaja, en imágenes / ACBPHOTOS

Sin seguir el 'plan' y sin energía

El retraso en el comienzo del partido dejó dormido al Unicaja, que encajó un 7-0 de salida. Los cajistas no pararon de precipitarse en unos ataques que transcurrieron muy espesos. Por su parte, el Joventut arrancó en una marcha más, alzados por una defensa intensa.

Los cajistas intentaron enchufarse en el marcador, a partir del movimiento rápido de balón, pero los de Dani Miret mantuvieron aire durante todo el cuarto gracias al acierto en el triple (6/8). El primer asalto se cerró en un abierto 25-18. Las sensaciones no eran malas pero tampoco era difícil de predecir, viendo las últimas semanas verdes y moradas, lo que se venía.

Segundo cuarto

El inicio del segundo periodo alternó aciertos desde más allá del arco por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, el Joventut seguía lanzado, aprovechando ventajas a través del pick and roll, aliado con el perímetro y generando pérdidas en el conjunto cajista. Los locales empezaron a ganar, además de en el parqué, el duelo anímico.

Los de Ibon Navarro siguieron en caída libre. Técnica de Webb incluida por protesta, el vitoriano pidió un tiempo muerto en el ecuador para intentar paliar la embestida. Alberto Díaz luchó por remolcar a los suyos, pero la coralidad ofensiva de los catalanes se vió favorecida por la débil defensa malagueña. Al descanso el marcador ya pesaba más de lo que correspondía a esas alturas, -20 para los cajistas (53-33). Desde 1992 no se iba la Penya ante los verdes con tanta ventaja al parón... que ya fue definitivo.

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Pendiente la segunda mitad

Queda pendiente que ambos equipos y la Liga Endesa se pongan de acuerdo para disputar la segunda mitad del encuentro. Ante un apretado calendario doméstico, que se ve atravesado también por la Final Four en la propia Badalona, habrá que ver la fecha que se consigue despejar.