Las explicaciones del presidente de la Penya por la suspensión del Joventut - Unicaja

Juanan Morales, presidente del Joventut de Badalona, explicó tras el aplazamiento del duelo en el Olímpic las circunstancias que provocaron la suspensión del partido ante el Unicaja, correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa. El encuentro, que ya había presentado incidencias antes de su inicio, alcanzó el descanso con un marcador de 53-33, pero no pudo reanudarse en la segunda mitad, debido a problemas técnicos que impidieron su continuidad.

Explicación de Juanan Morales

"Bueno, la valoración es que, tal y como hacemos antes de cada partido, se testea toda la instalación tres horas antes, incluyendo, evidentemente, el videomarcador. Todo funcionaba perfectamente. Cuarenta minutos antes nos han informado de que uno de los marcos del tablero, que señala el final de periodo, estaba fallando. Después han empezado a fallar más cosas. No había coherencia entre los datos que enviaba la consola y los que aparecían en las pantallas.

Noticias relacionadas

Hemos sido capaces de recuperar el sistema para poder jugar la primera parte con los marcadores de fondo y la información correcta, por supuesto: puntos, tiempo, puntos por jugador, faltas por jugadores, tiempos muertos… todo. Pero, en el descanso, algo se ha terminado de desconfigurar por completo y no hemos sido capaces de recuperar el sistema. Lógicamente, estamos muy jodidos. Creo que esto no refleja el trabajo que hace la gente que gestiona este pabellón día a día, pero es evidente que hoy no hemos sido capaces de sacar el partido adelante. Desde este mismo momento ya estamos trabajando para volver a analizar componente por componente y ser capaces de arreglarlo a la mayor brevedad posible".