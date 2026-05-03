El Olímpic de Badalona, un pabellón histórico para el baloncesto bajo la lupa de la FIBA en la Final Four de la BCL 2026

Badalona hace un alto en el camino estos días en la celebración de sus fiestas del mes de mayo para buscar, del jueves 7 al sábado 9, al flamante campeón de la décima edición de la Basketball Champions League. Será el broche de oro a una temporada insignia en el baloncesto europeo de la FIBA, con la llegada de equipos procedentes de la Euroliga y la Eurocup, y a la que el Olímpic verdinegro se presenta como escenario de la Final Four... con la sombra de lo ocurrido este sábado y que impidió terminar el encuentro frente al Unicaja.

Un escenario de gala

La apuesta de la ciudad de Badalona había sido absoluta por ver al Joventut competir como local en 'su' Final Four, pero la primera plaza de los cajistas en el Round of 16 y después el AEK en cuartos de final han terminado arruinando el sueño por cerrar a lo grande el debut de la Penya en la BCL, así como el regreso de Ricky Rubio. Finalmente, además de malagueños y griegos, el cartel lo completan La Laguna Tenerife y Rytas Vilnius, los mismos de (casi) siempre.

El Unicaja defiende el trono de la BCL después de dos títulos consecutivos. / BCL

Ubicado en la ciudad de Badalona con el objetivo de desahogar desde su creación el centro de las grandes ciudades, el Olimpic Arena, también conocido como el Pabellón Olímpico de Badalona o Palau Municipal d'Esports de Badalona, tiene una superficie total que alcanza los 26.000 metros cuadrados y un aforo que puede alcanzar las 12.500 personas en términos de baloncesto. Se trata de uno de los grandes recintos cerrados de España y ahora vuelve a centrar los focos del Viejo Continente con la celebración de la Final a Cuatro del torneo europeo de la FIBA.

Del 'Dream Team' a la segunda Copa del Unicaja

El Olímpic de Badalona se inauguró el 17 de septiembre de 1991 con un Joventut-Aris de Salónica, pero tenía su construcción tenía un destino claro: ser la sede del baloncesto internacional en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Allí dejó su huella el 'Dream Team' de Estados Unidos, el que mucha gente dice que ha sido el mejor equipo de baloncesto de todos los tiempos, con los Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y compañía para colgarse el oro.

No obstante, también fue el pabellón que vio nacer al Unicaja más campeón de su historia, solo seis meses después de reconstruir el proyecto con nueve fichajes en el verano de 2022. Allí, en un torneo irrepetible e inolvidable para todos, el equipo cajista volvió a ganar una Copa del Rey en febrero de 2023, 18 años después de la última, con los primeros pasos de una plantilla que acabaría siendo leyenda en Los Guindos.

El Unicaja ganó la Copa en Badalona 2023. / ACBPhoto

Lo del Unicaja fue un hito en la historia del baloncesto nacional porque los de Ibon Navarro asediaron por el camino al Barça de Jasikevicius (87-89); al Real Madrid de Tavares, Hezonja, Rudy, Sergio Rodríguez, Causeur, Deck, Poirier, Yabusele y Musa (82-93); y el entonces Lenovo Tenerife, que se había convertido en la bestia negra los últimos años (80-83). Alberto Díaz, Perry, Carter, Brizuela, Kalinoski, Djedovic, Barreiro, Ejim, Will Thomas, Osetkowski, Kravish, Sima, Lima y Saint-Supéry. Los protagonistas del primero de los siete títulos que iban a venir después.

Mucho más que baloncesto

No obstante, si algo ha sabido hacer el Olímpic de Badalona desde 1991 ha sido reinventarse. El baloncesto ocupa una página historia muy importante, pero también lo hace la música. Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Guns N’ Roses, Bruno Mars, The Cranberries, Coldplay, Marilyn Manson, Nick Cave o Artic Monkeys son algunos de los grupos y cantantes internacionales que han pasado por el pabellón catalán.

Aunque también ha sido sede de otros eventos multitudinarios. Por ejemplo, 'La Velada del Año 2' de Ibai Llanos con 12.856 personas de forma presencial y una media de 2,4 millones en la plataforma de Twitch. También devolvió la lucha libre internacional a España con el evento WWE Friday Night SmackDown, emitido a través de Netflix, espectáculos de motocross o la cita habitual de los Harlem Globetrotters, teniendo por delante, el próximo mes de agosto, la fase 2 del VCT EMEA de VALORANT.

Bajo la lupa de la FIBA

No obstante, todo ha quedado enturbiado después de que, solo seis días antes de arrancar la Final Four, el Joventut-Unicaja tuviera que suspenderse al descanso por problemas tecnológicos. "Ha sido a unos 40 minutos de empezar el partido cuando el videomarcador ha empezado a dar errores en la recepción de los datos enviados desde las consolas de la mesa de anotadores", aseguró la Penya y añadió: "Se ha terminado de desconfigurar por completo la instalación técnica, incluyendo los marcadores de fondo".

La incertidumbre y la falta de soluciones en el momento no ofrecieron la mayor sensación de seguridad de cara a un gran evento. Así que el trabajo de estos días va a ser máximo para garantizar que no haya que detener ningún encuentro. Así que se la juega el Olímpic.

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El Unicaja no pudo continuar el duelo ante el Joventut. / ACB PHOTO / David Grau

BCL del 7 al 9 de mayo

Ahora, del 7 al 9 de mayo, se guarda tres días para marcar la historia de la BCL y de uno de los cuatro candidatos. Rytas busca abrir su palmarés continental en la FIBA, AEK espera reeditar el título de 2018, mientras que Unicaja y La Laguna Tenerife ansían el mayor trono de todos los tiempos. Si alguno de los dos españoles gana, se colocará con tres títulos de la BCL: los malagueños lo harían con el tercero consecutivo y los canarios volverían a alzar el trofeo por primera vez desde 2022. A partir de este jueves, todas las respuestas.