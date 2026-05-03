Basketball Champions League
Todo lo que hay que saber de la Final Four de la BCL 2026: Fechas, horarios, partidos, equipos, pabellón
Unicaja, AEK, Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife están citados en la fase decisiva acogida en Badalona entre el 7 y el 9 de mayo, en la que los cajistas buscarán revalidar su condición de vigente bicampeón continental
Los cuatro equipos que librarán la batalla final por el trofeo de la Basketball Champions League 2025/26 ya están ultimando sus puestas a punto. Tras la clasificación por la vía rápida en cuartos de final del Rytas Vilnius y el Unicaja, lituanos y malagueños esperaron una semana más para conocer a sus rivales. El contrincante cajista, AEK de Atenas, se impuso en el SUNEL Arena (72-67) a un Joventut que no podrá participar como anfitrión en la última ronda. La Laguna Tenerife, cuarto clasificado, tiró de veteranía para controlar absolutamente el choque frente al Galatasaray (99-59) y así conseguir su boleto para las semifinales.
Sede de la BCL 2026
El Palau Municipal d’Esports de Badalona acogerá la cita entre el jueves y el sábado de esta semana. El Olímpic, que cuenta con una capacidad para más de 12.000 espectadores, se teñirá de competición europea. El pabellón, sede del Joventut de Badalona, no contará con su equipo para defenderlo. Esperemos que sí con el videomarcador arreglado.
La pelea por el título, aunque no estén los locales, promete nivel. En clave malagueña, el Unicaja tiene muy buen recuerdo reciente, ya que alzó al cielo de Badalona la Copa del Rey 2023 que inició la época dorada del conjunto verde y morado.
Horarios
Las semifinales se disputarán el jueves 7 de mayo. La fase la abrirá un Rytas Vilnius - La Laguna Tenerife desde las 18.00 horas. El Unicaja jugará ante el AEK en el segundo asalto, a partir de las 21.00 horas. La final y el partido por el tercer puesto se disputarán el sábado 9 de mayo a las 20.00 horas y a las 17.00 horas, respectivamente.
Partidos
Las dos semifinales tienen mucho morbo. Por un lado, el Unicaja se medirá al AEK, lo que significa que la semifinal del curso pasado se volverá a repetir. Eso sí, esta vez los griegos, que en 2025 fueron anfitriones de la Final Four, no tendrán afición y pabellón como ventaja.
En el otro lado del cuadro, el Rytas Vilnius competirá con La Laguna Tenerife por un puesto en la finalísima del torneo de mayor nivel de la FIBA. Los lituanos han hecho una gran BCL y los de Vidorreta siempre son uno de los favoritos.
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