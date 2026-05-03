Lucha por el play off
Melwin Pantzar lidera al Surne Bilbao para ganar al Covirán 88-83 y complicar el camino del Unicaja hacia el play off
Un triple y un 2+1 del base sueco cedido por el Unicaja en el equipo vasco, sirven para remontar un partido en el que el colista rozó la proeza
Melwin Pantzar, jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao Basket, fue clave para la victoria 88-83 este domingo de su equipo ante el Covirán Granada. Triunfo, el de los vascos, que complica la vida al equipo cajista en su camino hacia el play off por el título del próximo mes de junio. Los verdes tienen un balance de 16-13 y cierran el Top 8, pero con los vascos calcando los registros cajistas.
Mismo balance
Y es que este triunfo de los "hombres de negro" les permite igualar tanto en victorias como en derrotas a los de Los Guindos, después de haber equilibrado también el número de partidos disputados. El encuentro suspendido del Unicaja ante el Joventut Badalona este sábado —que no cuenta aún en la clasificación tras detenerse al descanso (53-33) por problemas técnicos en el marcador— deja a ambos equipos empatados en la tabla, aunque con ventaja verde y morada en el basket average. Los de Málaga ganaron por 18 en el Carpena y cedieron por 16 en Miribilla, un margen que de momento les mantiene por delante.
Derrota del Unicaja en la jornada 30
La situación se ha ido complicando en las últimas jornadas. El Unicaja, que ya había tenido que adelantar su duelo de la jornada 30 ante el Dreamland Gran Canaria por su presencia en la Final Four de la BCL, el cual perdió, encadena ahora un partido pendiente de resolución en Badalona.
Sin margen de error para mantenerse en el play off
Con este panorama, los de Ibon Navarro están obligados a mirar más que nunca por el retrovisor. El Bilbao Basket aprieta desde la novena plaza y amenaza con dejar fuera del play off a un Unicaja que, pese a mantenerse en puestos de privilegio, ha visto cómo su margen de error desaparece prácticamente por completo en este tramo decisivo de la temporada.
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