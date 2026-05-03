Final Four BCL
Unicaja: Esta es la agenda de la semana y el plan de viaje a Badalona para jugar la Final Four
El equipo entrenará en el Martín Carpena lunes, martes y miércoles, día en el que viajará a Badalona para instalarse en el hotel de concentración que la FIBA ha elegido para la cita a cuatro por el título continental
Tras regresar el sábado por la noche de Badalona, después de intentar jugar el sábado en la cancha del Asisa Joventut, el choque liguero de la jornada 29 de la Liga Endesa, que se suspendió al descanso por la avería en el videomarcador, el Unicaja ya se centra por completo en la Final Four de la BCL Badalona 2026, que arrancará el próximo jueves en el Pabellón Olímpic de la localidad barcelonesa.
Ibon Navarro ha diseñado un plan de trabajo intenso para esta semana, una de las más importantes de la temporada ya que está en juego, en solo 80 minutos, volver a levantar el máximo título del baloncesto continental en su versión FIBA.
Domingo de descanso
La plantilla tuvo este domingo todo el día de descanso. Los jugadores deberán aprovechar estas horas para cargar pilas porque vienen días intensos en lo físico y seguro que también en lo emocional.
Entrenamiento en el Carpena el lunes y martes
El equipo regresa este lunes al trabajo para comenzar a preparar el duelo de semifinales de la BCL del jueves contra el AEK de Atenas. La plantilla verde y morada se entrenará tanto el lunes como el martes en la pista principal del Palacio Martín Carpena. Tras una semana anterior muy intensa, con tres partidos de Liga Endesa, el equipo empezará con el trabajo táctico previo al importantísimo choque contra los griegos. Tanto Jonathan Barreiro como Tyson Pérez atenderán este lunes por la mañana a los medios de comunicación como previa a la cita europea de Badalona.
Miércoles: entrenamiento y viaje a Badalona
La plantilla cajista realizará el miércoles la última sesión de trabajo en Málaga, para directamente desplazarse después al aeropuerto desde el Martín Carpena. El vuelo que trasladará a la expedición verde y morada hasta Barcelona tiene como hora prevista de salida las 11.30 h. Si todo va bien, el Unicaja aterrizará en El Prat en torno a las 13 horas. Desde el aeropuerto se trasladará directamente al Hotel Marina Badalona, establecimiento que ha elegido la FIBA para ser el cuarte general de los cuatro equipos participantes en esta Final Four.
Buenos recuerdos
Se da la curiosa circunstancia de que el Hotel Marina de Badalona es el mismo en el que se alojó el Unicaja durante la Copa del Rey de 2023, el primer gran éxito del Unicaja de la "era Ibon Navarro". En aquella ocasión, fue la ACB la que eligió este alojamiento como base de operaciones de los 8 equipos que disputaron aquel memorable torneo del k.o, en el que el Unicaja superó consecutivamente al Barça (cuartos de final), Real Madrid (semifinales) y Lenovo Tenerife (final).
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