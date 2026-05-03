El Unicaja, después del "medio partido" contra el Joventut, aparca la Liga y se centra ya en la Final Four de la BCL

Se acabó la espera. El Unicaja, tras intentar jugar este sábado ante el Joventut, partido que quedó aplazado en el descanso, aparca su lucha por jugar el play off por el título de la Liga Endesa, para centrarse solo y exclusivamente en la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará entre el jueves y el sábado de esta próxima semana, precisamente en el Olimpic de Badalona, mismo escenario del duelo liguero de los verdes este fin de semana que se quedó a medias por los problemas técnicos en el videomarcador del pabellón.

El Unicaja buscará a partir del jueves un nuevo título continental. / BCL

Preparación

El equipo tiene por delante 4 días para preparar la semifinal del jueves 7, contra el AEK de Atenas. Será a partir de las 21 horas en un Olimpic que tendrá antes, desde las 18 horas, la primera semifinal del torneo entre el Rytas de Lituania y La Laguna Tenerife. Los cuatro mejores equipos de la temporada en la BCL, listos para buscar el máximo título del baloncesto FIBA.

Cuarta Final Four seguida para el Unicaja

Los verdes encaran la cuarta Final Four seguida de la Basketball Champions League. Tras Málaga 2023, Belgrado 2024 y Atenas 2025, llega ahora Badalona 2026 para un equipo que ha ganado dos veces seguidas esta competición y que luchará, la próxima semana, por revalidar el cetro continental, por tercera vez consecutiva.

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Plantilla de ¿14?

Con Nihad Djedovic descartado, y con las dudas serias de Killian Tillie y de Chris Duarte, aunque con la buena noticia de los regresos al equipo de los lesionados de larga duración Tyson Pérez y David Kravish, Ibon Navarro tendrá en Badalona a casi toda su plantilla en condiciones. En total son 14 jugadores (sin Djedovic) y contando con los tres fichajes realizados durante la temporada: Augustine Rubit, Chase Audige y Justin Cobbs, todos ellos con contrato garantizado hasta el próximo 30 de junio. Habrá que ver quiénes son el jueves los 12 elegidos para buscar plaza en la finalísima del sábado.