El camino del AEK, rival del Unicaja, hasta la Final Four de Badalona 2026: 13 victorias en 15 partidos

El AEK de Atenas llega a la Final Four de la Basketball Champions League 2026 para medirse al Unicaja en semifinales como uno de los equipos más sólidos y regulares del torneo. El conjunto griego ha sabido construir su candidatura paso a paso, combinando autoridad en las fases iniciales, con carácter competitivo en los momentos decisivos. Ahora, del 7 al 9 de mayo en Badalona, buscará la revancha de la semifinal pasada, en la que cayeron contra los de Ibon Navarro, y regresar a lo más alto del baloncesto continental FIBA.

Dominio desde el inicio en la fase de grupos

El AEK arrancó su andadura europea encuadrado en el Grupo F, donde no tardó en imponer su jerarquía. Cerró esta primera fase como líder con un balance de 5-1, mostrando una gran solvencia tanto en casa como a domicilio. Superó con claridad al VEF Riga en ambos encuentros (53-69 y 95-64) y también hizo lo propio ante el Patrioti Levice (69-71 y 99-88). Frente al Szolnoki Olajbányász firmó una victoria convincente en Atenas (91-77), aunque cayó en Hungría en la última jornada (80-69), en un duelo sin trascendencia clasificatoria. Un inicio firme que ya dejaba entrever el potencial del conjunto heleno.

Un perfecto Round of 16

Al igual que el Unicaja, el AEK evitó el peaje del Play-In y accedió directamente al Round of 16, donde elevó aún más su nivel competitivo. Encuadrado en el Grupo J, firmó un impecable 6-0 para avanzar como líder invicto. Superó en dos ocasiones al ALBA Berlín (88-80 y 88-93), equipo al que posteriormente eliminaría el conjunto malagueño en cuartos, y también doblegó al Tofas Bursa (90-93 y 96-88). Completó su pleno ante un Karditsa Iaponiki (88-73 y 62-90) conocido por los cajistas en la fase de grupos.

Cruce exigente en cuartos de final

El verdadero examen llegó en los cuartos, donde se midió al Joventut de Badalona en una eliminatoria intensa contra el que quería ser el anfitrión de la Final Four. A diferencia del Unicaja, que resolvió su serie por la vía rápida, el AEK necesitó los tres partidos para sellar su clasificación. Golpeó primero en Atenas (87-84), pero los catalanes reaccionaron con contundencia en el segundo encuentro (66-88), forzando el desempate. En el duelo definitivo, de nuevo en territorio griego y con el apoyo de su afición, el AEK sufrió pero se impuso por 72-67 para asegurar su presencia en la Final Four.

El AEK venció en la eliminatoria de cuartos de final ante el Joventut. / BCL PHOTO

Rumbo a Badalona

El conjunto griego se presenta en Badalona como un rival respetable. Repite semifinal ante el Unicaja en un contexto completamente diferente, donde los precedentes pierden valor y cada detalle cuenta. Ahora, buscarán entrar en la batalla definitiva para volver a levantar un trofeo que ya desbloquearon en la temporada 2017/18. El Unicaja está dispuesto a impedirlo.