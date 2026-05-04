Así se ha ganado el Unicaja su plaza en la Final Four de Badalona: 12 victorias en 14 partidos

El Unicaja, a pesar de los diferentes baches, ha conseguido certificar uno de sus grandes objetivos de la temporada 2025/26: alcanzar la Final Four de la Basketball Champions League. La segunda victoria de principios de abril frente al ALBA Berlín, en el play off de cuartos de final, sentenció la lucha definitiva por reconquistar la corona continental después de un camino muy digno con 12 victorias en 14 partidos. Ahora, le toca rubricar con letras de oro su trayectoria del 7 al 9 de mayo.

Pleno en la fase de grupos y cuartos

Los cajistas emprendieron su reconquista europea el pasado mes de octubre de forma sobresaliente. Un claro 6-0 ante Mersin SC (97-66 y 77-100), Karditsa Iaponiki (55-72 y 115-84) y, al igual que el curso pasado a esas alturas, Filou Oostende (102-80 y 73-89). Una fase de grupos como suelen acostumbrar los verdes, sin sustos.

También hubo pleno se dio en los cuartos de final frente al ALBA Berlín. El billete a Badalona se vendía caro, pero los de Ibon Navarro supieron imponerse a un recién llegado de Euroliga. Primero en el Carpena, por 72-69, para acabar sentenciando por la vía rápida la eliminatoria en Alemania con un ajustado 85-88. Respiro mental, y físico, en Europa antes de continuar el camino en la batalla a cuatro por el título.

El Unicaja consiguió el billete a la Final Four 2026 ante el ALBA Berlín. / BCL PHOTO

El Round of 16 más duro

Lo de que el nivel general de la máxima competición de la FIBA ha aumentado no es ningún secreto. Eso, junto con los problemas físicos y de adaptación que están sufriendo los cajistas esta campaña, refleja la dificultad de haberse clasificado a los cuartos de final como primeros de grupo.

En el Round of 16, el Unicaja tenía que luchar por plaza ante el Joventut, Elan Chalon y Würzburg. Los verdes y morados acabaron líderes con un balance de 4-2. Hubo pinchazo en Badalona (71-66), nada preocupante puesto que los catalanes eran uno de los favoritos a llevarse el trofeo continental antes de caer en cuartos ante el AEK. El otro fue en Alemania (80-71), en uno de esos choques que merman moral y que complican la vida.

El Unicaja perdió ante el Würzburg en Alemania. / BCL PHOTO

Los otros 4 partidos sí acabaron a favor de los malagueños. El duelo ante el Würzburg (90-85) y frente al Joventut (86-74) en el Carpena y los dos contra el Elan Chalon francés (111-82 y 70-80). Destacando especialmente la actuación en la 'final' contra los verdinegros. A pesar de los contratiempos, que no han sido pocos, es de valorar la clasificación cajista en una competición que crece cada curso.

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Y ahora... la Final Four

La Final Four de la Basketball Champions League 2026 está la vuelta de la esquina. Badalona acogerá desde el jueves una cita en la que el Unicaja afronta un escenario completamente nuevo, pese a repetir semifinal ante el AEK. En cada eliminatoria, esperemos que la segunda sea la finalísima, no hay camino previo que valga. Hay que olvidar lo que se arrastra. Lo bueno y lo malo, para centrarse en volver a alzar un oro europeo que dé lustre a la temporada.