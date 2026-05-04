Badalona 2026: Cuarta Final Four de la BCL consecutiva para el Unicaja

El Unicaja buscará este próximo fin de semana en Badalona lograr por tercera vez en su historia el título de la Basketball Champions League. Para ello tendrá que superar el jueves al que ya fue su rival las semifinales pasadas en Atenas, AEK (21.00 horas), y después, el sábado, al ganador del otro cruce, que jugarán el Rytas Vilnius de Lituania y La Laguna Tenerife.

Cuarta Final Four consecutiva del Unicaja

El equipo de Ibon Navarro, que sufrió una restructuración importante de la plantilla el pasado verano, está encarando un curso complicado. Tras ver peligrar en alguna que otra ocasión el billete a la fase final de la BCL, los cajistas han conseguido asegurar su presencia en una Final Four por cuarta campaña consecutiva.

Tras Málaga en 2023, Belgrado en 2024 y Atenas en 2025, las dos últimas copas descansan en las vitrinas de Los Guindos, ahora llegará Badalona 2026. Allí, el equipo verde intentará revalidar el trono FIBA europeo y unirlo a la Copa Korac 2001, la Eurocup 2017 y las propias BCL 2024 y 2025, además de las Intercontinentales 2025 y 2026. Un reto que exigirá ver la mejor versión del equipo cajista para que se pueda hacer realidad.

El Unicaja alzó el trofeo europeo en Atenas el curso pasado. / BCL Photo

No llegan los verdes al Olímpic en su mejor momento. La época dorada reciente quizás no continúe, pero el equipo no tienen ninguna intención de bajar los brazos antes de tiempo. En su quinta temporada en el torneo más importante de la FIBA, el conjunto verde y morado se ha convertido en el segundo club que ha alcanzado cuatro Final Fours consecutivas. Se une así a La Laguna Tenerife (2022-25), que decidió su presencia de este año ante el Galatasaray, en un duelo de cuartos que se fue al tercer partido.

Cambio de Euroliga/Eurocup a FIBA

Los actualmente bicampeones aterrizaron en la Basketball Champions League en el verano de 2021, abandonando el universo Euroliga. Antonio Jesús López Nieto, recién llegado a la presidencia cajista, tomó una decisión muy debatida. Nunca se sabrá que habría pasado si el Unicaja no hubiese cambiado su panorama europeo. Pero cuatro trofeos FIBA (contando BCL e Intercontinental) deben, al menos, ejemplificar que no se puede tachar de error.

Precisamente, aquella primera temporada fue la única disputada que los malagueños no se clasificaron para la final a cuatro. Se produjo la salida de Fotis Katsikaris y la llegada de Ibon Navarro, pero a grandes rasgos fue un curso para olvidar. Desde entonces, todo ha cambiado en la realidad costasoleña.

Temporada 22/23

Los malagueños disputaron una Fase Previa que les concedió la participación en el torneo. En la liguilla y en el Round of 16, el equipo consiguió acabar campeón de grupo. La ventaja de campo fue aprovechada ante el UCAM Murcia, que se eliminó por la vía rápida en cuartos. La sede para la última fase era especial. Málaga acogió la lucha definitiva por el título europeo. Pero el sabor fue muy amargo. El Telekom Bonn se impuso a los anfitriones en semifinales, alargando también la 'maldición del Carpena'.

El Unicaja perdió ante el Telekom Bonn en la semifinal de la BCL en 2023. / Álex Zea

Temporada 23/24

El Unicaja abrió la veda ganadora hace dos temporadas en Belgrado. Los cajistas se llevaron el oro en una Final Four con mucho acento español. Tras ganar en semifinales al UCAM Murcia, la final, con Kendrick Perry como MVP, se saldó a favor malagueño ante el Lenovo Tenerife.

Temporada 24/25

Atenas 2025 también quedará para el recuerdo. Los verdes lograron salir vivos de la caldera del anfitrión en semifinales. Un duelo durísimo ante el AEK que se decidió en el último cuarto (65-71). El choque decisivo tuvo el mismo desenlace. Un gran asalto final (parcial de 18-27) confirmó lo que el resto del partido venía augurando, la revalidación del título continental ante el Galatasaray.

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Tyson Pérez fue uno de los líderes del Unicaja en la Final Four de Atenas. / BCL

Temporada 25/26

El Unicaja tiene ahora un nuevo reto. La intención (muy complicada) es revalidar en Badalona el doble título continental. Los cajistas tendrán que repetir la semifinal del curso pasado. El AEK intentará redimirse ante los verdes después de haber eliminado al que sería el anfitrión de la Final Four 2026, el Joventut. La primera cita está marcada el jueves 7, a partir de las 21.00 horas. Los malagueños intentarán esquivar lo máximo posible todas las molestias que están acechando a sus jugadores para encarar... ¿un nuevo título FIBA?