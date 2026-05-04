Jonathan Barreiro y Tyson Pérez, conscientes de la oportunidad que tiene el Unicaja de ganar una nueva Final Four

Los jugadores del Unicaja Tyson Pérez y Jonathan Barreiro comparecieron este lunes en la sala de prensa del Martín Carpena para hablar de la Final Four de la BCL, que comenzará el próximo jueves 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona y enfrentará en semifinales a los malagueños frente al AEK Atenas (21:00 horas).

Barreiro y Tyson atienden a los medios. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Jonathan Barreiro: “Depende de nosotros”

“Ahora es complicado verse favorito en esta Final Four, sobre todo por cómo llegan el resto de los equipos. Primero está el AEK, que ha hecho muchos méritos para estar en esta Final Four, se ha reforzado muy bien con respecto al año pasado, tiene uno de los mejores anotadores de la BCL y es un equipo muy físico. Es un gran reto para nosotros, pero la parte positiva es que depende de nosotros. Sabemos competir cuando llega el momento, lo hemos demostrado en Berlín, cuando damos todos un paso adelante pensando en el equipo, jugamos juntos, defendemos juntos… este equipo sabe cómo hacerlo. Así que nuestro reto va a ser ese, ser un equipo en la pista los 40 minutos y competir contra el AEK”.

“Estoy cada día mejor físicamente y al final es una Final Four. Sabemos el rol que tiene cada jugador, tanto Tyson Pérez como yo somos jugadores que necesitamos trasladar nuestra energía en cada partido al equipo y que se note, pues en una Final Four más todavía. Así que nuestro compromiso va a ser al 100%, en ayudar al equipo en nuestro papel para poder así intentar competir contra un gran equipo”.

Jonathan Barreiro atiende a la prensa en el Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

“Cuando llegas a una Final Four, y ya lo hemos demostrado en la primera Copa que ganamos, esto muchas veces no es cómo llegas, sino el momento de deseo, de ganas, de orgullo que tienes por esta camiseta y de darle la vuelta a esta situación. Muchas veces es eso, no es cómo llegas, sino en el momento allí, cómo reaccionas. Y nosotros como equipo necesitamos buscar esa reacción porque la necesitamos para tener opciones en esta Final Four. Estoy convencido de que lo vamos a hacer porque el equipo está unido, tenemos ese objetivo en común y vamos a por ello”.

“Debemos igualarlos en energía. Son jugadores muy físicos, con lo cual yo creo que va a ser una de las claves del partido, que no nos superen en esa intensidad. También debemos controlar a ciertos jugadores, ya que tienen muy buenos anotadores, de los mejores de la BCL. Sobre todo, el AEK es un equipo físico que nos va a exigir mucho individual y colectivamente en defensa”.

Tyson Pérez: “Ganas de demostrar que somos mejor equipo”

“Afrontamos la Final Four con ilusión, al final no se juega todos los días. Creo que todos los jugadores tienen ganas de jugarla, de vivir ese ambiente que es tan bonito, sobre todo aquí en España, en Badalona, que es una muy buena ciudad en la que se respira mucho baloncesto y en la que estoy seguro de que daremos un paso adelante”.

“Físicamente estoy bien. Obviamente, no estoy en el punto que a mí me gustaría, pero sí que es cierto que me encuentro bien, sobre todo a nivel del dolor que tenía y por el que he parado. Ese tratamiento conservador ha funcionado y la verdad es que me encuentro mucho mejor incluso de lo que yo me esperaba y de lo que se esperaba el cuerpo médico. Y sobre la energía, al final es una Final Four, aquí hay que dejarse la piel y todo lo necesario para intentar ganar”.

Tyson Perez, este lunes, en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

“Estamos trabajando en las cosas básicas, sobre todo en defensa, que yo creo que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer en cada partido. Al final estos parciales que nos hacen es en gran parte por nuestra defensa y creo que es una de las cosas que tenemos pendientes si queremos competir contra estos grandes equipos”.

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“Desde luego si fuese ellos tendría muchas ganas de ganarnos. Al final el año pasado fue un partido muy bonito, muy competido hasta el final y encima les ganamos en su casa. Así que desde luego que tendrán muchas ganas de aplastarnos. Yo creo que debemos tener la mentalidad correcta para que eso no pase. Yo también tengo muchas ganas de volver a jugar contra ellos y demostrarles que somos mejor equipo”.