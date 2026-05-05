Unicaja-AEK: Octava semifinal europea en la historia del club cajista

El Unicaja sigue agrandando su palmarés continental. El club de Los Guindos disputará este jueves una nueva semifinal continental. Será en Badalona, con el AEK griego como rival a batir. Es la cuarta vez consecutiva que el equipo verde disputa la fase final de este torneo, tras jugar y perder hace ahora tres temporadas la de Málaga 2023, que le midió en semifinales contra el Telekom Bonn, en el Palacio Martín Carpena, y ganar las dos últimas que se han celebrado en Belgrado 2024 y Atenas 2025.

Cuadro de emparejamientos. / BCL

La verdad es que el club de Los Guindos se ha convertido estos últimos 25 años en un "clásico" de las competiciones del baloncesto continental. De hecho, el Unicaja ha sido semifinalista de todas las competiciones europeas que ha disputado en su historia: Copa Korac, Euroliga, Eurocup y Basketball Champions League. Y es que será este fin de semana la octava vez que los malagueños estén en la antesala de una gran final continental, superando la criba hasta en 5 ocasiones para lograr 4 títulos: la Copa Korac (2001), la Eurocup (2017) y la BCL (2024 y 2025).

1999-00

La primera vez que el Unicaja se asomó a unas semifinales europeas fue en la temporada 1999-00, cuando el equipo se topó con el Adecco Estudiantes en la penúltima ronda de la Copa Korac. En una eliminatoria a doble partido y con diferencia de puntos, el equipo se impuso en Ciudad Jardín por 85-72. En la vuelta, los colegiales se tomaron la revancha en el polideportivo Antonio Magariños (53-47), si bien no pudieron evitar el pase del conjunto malagueño a las primeras finales de su historia ante el Limoges CSP. Ahí, en la ida cayeron en Francia por 80-58, mientras que en Ciudad Jardín el equipo soñó por momentos con la remontada, pero acabó imponiéndose por 60-51, resultado insuficiente para ganar el título.

2000-01

No tuvo que esperar mucho el Unicaja para llegar a las segundas semifinales europeas de su historia, ya que, al curso siguiente, el 2000-01, volvieron a la penúltima eliminatoria en la Copa Korac, esta vez frente al Ricoh Astronauts de Ámsterdam. En la ida, los malagueños se impusieron en Holanda por 46-59, mientras que en el Carpena el Unicaja venció por un contundente 86-55. En la final al equipo le tocó medirse al Hemofarm Vrsac, al que superó en Málaga en la ida por 77-47 para, en la vuelta en Serbia, volver a ganar por 69-71, conquistando el cuadro malagueño el primer título de su historia.

El Unicaja fue campeón de la Korac 2001. / La Opinión

2006-07

Años más tarde, en 2007, tuvo lugar otra gesta malagueña en Europa al clasificarse para la Final Four de la Euroliga tras eliminar al Barça en una inolvidable serie de cuartos de final por 2 a 1. La cita, que tuvo lugar en Atenas (Grecia), reunió a los 4 mejores equipos de Europa, midiéndose el Unicaja en semifinales al todopoderoso CSKA de Moscú, al que llegó a incomodar pese a caer por 62-50, en un encuentro marcado por la lesión de Carlos Cabezas.

En el choque por el tercer y cuarto puesto, los malagueños obtuvieron la victoria tras superar al entonces TAU Cerámica, actual Baskonia, por 74-76 tras una bandeja de Marcus Brown, certificando el tercer puesto europeo.

2016-17

Tuvo que esperar una década el Unicaja para volver a unas semifinales europeas al mejor de 3 partidos, esta vez en la Eurocup frente al Lokomotiv Kuban, Rusia. En la ida, los malagueños sorprendieron a los rusos por 57-73, rompiendo el factor cancha, para luego sellar el pase a la final en el Carpena al conseguir la victoria por 74-63. En la final esperaba el Valencia Basket en una serie al mejor de 3 en la que el Unicaja se repuso de la derrota inicial en la ciudad levantina (68-62) para igualar en Málaga (79-71). En el decisivo tercer encuentro, el Unicaja tiró de épica para lograr una espectacular remontada en Valencia y conseguir el segundo título europeo de la historia del club, siendo designado Alberto Díaz MVP.

Los jugadores del Unicaja 2016/17 celebran el título de la Eurocup en La Fonteta. / Unicajabfotopress

2022/2023

Hace ahora dos años, en su segunda presencia en la BCL, el Unicaja logró colarse en la Final Four que se disputó en el Palacio Martín Carpena. Jerusalén pujó fuerte por albergar la cita a cuatro por el título, pero fue finalmente Málaga la que logró acoger el evento. El Unicaja se midió en semifinales al Telekom Bonn alemán, un rival sin historia en el baloncesto de élite continental y que parecía el enemigo perfecto para que los de Ibon Navarro se colaran en la finalísima europea. En un día clave, el equipo jugó uno de los peores partidos de la temporada. Fue a remolque del rival casi todo el partido y, aunque tuvo un último triple de Kendrick Perry para ganar y colarse en la finalísima, no acertó el base de pasaporte montenegrino con su lanzamiento y las ilusiones del Unicaja y de su afición de levantar en casa el trofeo FIBA se desvanecieron.

2023/2024

La suerte cambió hace ahora un par de años en Belgrado. El Unicaja llegó a la Final Four de 2024 como el enemigo a batir y los cajistas demostraron estar a la altura de las expectativas. Superaron en la semifinal al UCAM Murcia, tras un partido equilibrado que se decidió en la segunda parte, para doblegar a La Laguna Tenerife en la finalísima, en un gran partido que coronó a Kendrick Perry como MVP de la gran final.

El Unicaja ganó en Belgrado la Final Four del año pasado. / BCL

2024/2025

Repitió el pasado curso el Unicaja ganando la BCL. Lo hizo en el Sunel Arena de Atenas, después de eliminar al anfitrión AEK, en semifinales, y ganar después al Galatasaray en la gran final. Muy buena imagen de los verdes en los dos partidos jugados en la capital griega, que destacaron a Tyson Carter como el MVP del torneo.

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¿2025/2026?

A partir de este jueves, en el Olímpic de Badalona, nueva oportunidad para que el Unicaja siga sumando victorias y trofeos en su magnífica trayectoria internacional. No lo va a tener nada fácil en una Final Four muy equilibrada en la que cualquiera puede ser el campeón: Unicaja AEK, Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife.