Estos son los árbitros que la FIBA ha elegido para la Final Four 2026 de la BCL en Badalona

La Basketball Champions League está ultimando los preparativos para dar comienzo a la Final Four de Badalona 2026. El Unicaja, AEK, La Laguna Tenerife y Rytas Vilnius, ya empiezan a despejar bastantes detalles de sus apretadas agendas, con todo prácticamente listo.

Árbitros seleccionados

Julio Anaya (Panamá), Lorenzo Baldini (Italia), Martins Kozlovskis (Letonia), Paulo Marques (Portugal), Petar Pesic (Serbia), Yohan Rosso (Francia), Martin Vulic (Croacia) y Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina) han sido los árbitros elegidos para de impartir justicia en la Final a Cuatro de Badalona. Los profesionales seleccionados serán los encargados de juzgar en la fase final de la competición más importante de la FIBA, en la que la experiencia será clave en los cuatro encuentros que acogerá el Olímpic del 7 al 9 de mayo.

Los árbitros seleccionados para la Final Four de la BCL 2026. / BCL Photo

Todos conocidos

El Unicaja se ha cruzado con todos ellos este curso, excepto con Rosso, a quien también conoce de citas anteriores, como la semifinal contra el UCAM Murcia de 2024 o frente a La Laguna Tenerife. Además de en la fatídica semifinal contra el Telekom Baskets Bonn de 2023. Incluso llegó a coincidir un trío completo de estos árbitros (Zurapovic, Anaya y Vulic) en el primer duelo de los cuartos de este curso ante el ALBA Berlín, que se disputó en el Martín Carpena.

Julio Anaya es uno de los nombres más destacados del panorama internacional de la FIBA. Suma tres mundiales en su trayectoria, pero la guinda llegó en agosto de 2024. Con solo 33 años, dirigió la finalísima entre Francia y Estados Unidos de los Juegos Olímpicos. Es también conocido en Los Guindos porque arbitró en la Copa Intercontinental, se cruzó con el Unicaja un par de veces la temporada pasada -Reggiana y Rytas Vilnius, ambos en el Carpena-, además de en la semifinal y final de la BCL 2025 en Atenas, donde cuajó un gran arbitraje. De hecho, de los seleccionados para esta Final Four, es el árbitro que más veces ha trabajado en un duelo de los cajistas este curso (4), estando presente en todas las fases.

Por su parte, Kozlovskis arbitró la final de la Intercontinental con la que el Unicaja abrió la temporada, además de un choque en la fase previa de grupos de dicho título ante el Utsonomiya Brex.

Todos los de la Final Four 2026 fueron elegidos para participar en el Eurobasket 2025. Zurapovic trabajó en la final que coronó Alemania, mientras que Anaya participó en el tercer y cuarto puesto. El bosnio, por ejemplo, también dirigió el Francia-Canadá de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, Vulic viene de arbitrar el Bilbao Basket - PAOK decisivo de la final de la FIBA Europe Cup, que proclamó bicampeón del torneo al conjunto vasco, en el que juega cedido el cajista Melwin Pantzar, el pasado mes de abril.

Noticias relacionadas

Designaciones aún en el aire

Aún no se conoce la designación de los colegiados para cada partido. Lo que sí está definido es el orden de las semifinales: primero se enfrentarán La Laguna Tenerife y Rytas Vilnius (18:00), y posteriormente Unicaja y AEK (21:00). El objetivo será que, tras los encuentros, el protagonismo recaiga únicamente en el juego.